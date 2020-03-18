Обвал цен на нефть привел к резкому росту курса евро на Forex

Москва, 18 марта. По состоянию на вечер среды, курс доллара вырос на 9,8% и составил 82,7 рубля. Евро вырос на 8,8%, превысив отметку в 90 рублей. На Московской бирже курс доллара достиг 80,87 рубля, а евро – 88,725 рубля.

Тем временем, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года упала на 14%, достигнув 24,7 доллара за баррель. Стоимость барреля марки WTI опустилась до 20,8 долларов. По словам аналитиков, причиной падения курса рубля к евро и доллару стало снижение нефтяных цен.

В свою очередь, нефть дешевеет из-за сокращения производства, вызванного паникой вокруг коронавируса и принятыми мерами по недопущению его распространения. Кроме того, свою роль сыграл и переизбыток сырья, возникший после распада сделки ОПЕК+ в марте этого года.

Ранее правительство РФ сообщило, что берет на себя обязательства по принятию мер в бюджетной и экономической политике, а ЦБ смягчит последствия мировой экономической нестабильности в банковской и финансовой сферах. Принято решение уменьшить объем требований ЦБ к банкам, осуществить налоговую отсрочку для авиакомпаний и туроператоров, а также расширить льготные кредиты для малого и среднего бизнеса.

В заявлении правительства уточняется, что на данный момент пока невозможно точно определить последствия волатильности мировых рынков для экономики России, так как значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже.