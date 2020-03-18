Трамп окрестил себя «президентом военного времени»

Вашингтон, 18 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за распространения коронавируса его можно считать «президентом военного времени».

«В некотором роде я вижу себя президентом военного времени», — заявил он во время брифинга.

Об этом Трамп сказал на фоне задействования закона времен Корейской войны (1950 – 1953 гг.) об оборонном производстве, основная цель которого — активизировать производство защитных масок и спецодежды.

«Я имею в виду, что мы сражаемся. Я имею в виду, что у нас тут очень жесткая ситуация», — пояснил американский глава государства.

Он отметил усилия, которые прилагают американцы для борьбы с распространением опасного вируса. Отметим, что в США зарегистрировано более 6 тыс. случаев обнаружения коронавируса и 117 умерших от его осложнений.

Недавно чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Торонто Рэпторс» Джереми Лин подверг критике Дональда Трампа, обвинив его в расизме. Президент США в публичных выступлениях часто называет SARS-CoV-2 «китайским вирусом», передает RT.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил, что коронавирус на территорию КНР завезли американские военнослужащие. Дипломат пришел к такому выводу после анализа научных публикаций из США. Он обнаружил информацию о создании похожего вируса в статье научного журнала Nature Medicine за 2015 год. В материале описывалось, как создавался схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человеческий организм.