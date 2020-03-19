Сирия, 19 марта. Террористы «Исламского государства»1 заживо сожгли мужчину в Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики обстреляли из РСЗО жилые кварталы города Африн в провинции Алеппо. Сирийская армия направила подкрепления на юг Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Исламского государства» в Хомсе; в Идлиб перебросили подкрепления и отразили атаку «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли одного боевика при взрыве СВУ в Хасаке.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило вылазку на востоке Хомса и понесло тяжелые потери при столкновении с подразделением правительственной армии; в Дейр-эз-Зоре расправилось с мирным жителем.

ВС Турции: приступили к строительству нового наблюдательного пункта в Идлибе и направили в западную часть провинции конвои бронетехники, в Алеппо пресекли попытку курдских боевиков проникнуть в зоны операции «Щит Евфрата».

«Отряды народной самообороны» (YPG): потеряли четырех боевиков на севере провинции Алеппо; обстреляли город Африн, убив и ранив несколько человек.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции правительственных сил в Латакии и на юге Идлиба.

ВС Ирака: обнаружили тайник с оружием и боеприпасами «Исламского государства» в Ираке.

Провинция Латакия

В горных районах на северо-востоке провинции продолжились боестолкновения сирийской армии и отрядов «Хайят Тахрир аш-Шам». При поддержке «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) террористы нанесли удары из ПТУРов по позициям Сирийской арабской армии (САА). По информации портала Aleppo AMC, подразделения САА открыли ответный огонь из тяжелой артиллерии в окрестностях поселков Ат-Тафаджия и Аль-Ямадия.

Провинция Алеппо

По информации агентства Halab Today, на севере провинции отмечались боестолкновения на линии разграничения сторон протурецких группировок и курдский бандформирований. В районе поселка Харбаль и деревни Шейх-Исса отряд «Сирийской национальной армии» пресек попытку «Сил освобождения Африна» проникнуть в зону операции «Щит Евфрата». В результате перестрелки четверо курдских боевиков были убиты.

Позднее курдские боевики обстреляли окрестности города Африн из РСЗО «Град». Погибли три человека, включая двух несовершеннолетних, еще 9 горожан были ранены осколками.

Провинция Хомс

Агентство Halab Today сообщило, что на востоке провинции Хомс у насосной станции Т3 совершили вылазку террористы из состава «спящих ячеек» «Исламского государства» и спровоцировали боестолкновение с подразделением Сирийской арабской армии (САА). В результате перестрелки террористы понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить вглубь пустыни.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Спящая ячейка» ИГ1 также проникла в поселок Аль-Хавиджа и убила одного гражданского. По информации Telegram-канала Directorate 4, террористы ворвались на стадион, где проходил футбольный матч. На глазах у всех собравшихся боевики выволокли на поле мужчину, облили его бензином и подожгли. Он скончался от полученных ожогов. В распространяемом в социальной сети Twitter обращении террористы заявили, что убитый сотрудничал с «Демократическими силами Сирии» и расправа над ним послужит примером для остальных жителей поселка.

Провинция Идлиб

Исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб Мухаммед Фади ас-Саадун заявил, что, если Анкара не сможет выполнить московские соглашения и возобновить движение по трассе М4, которая связывает провинции Алеппо и Латакия, то сирийская армия сделает это силой. Напомним 5 марта итогам шестичасовых переговоров в Москве Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о прекращении огня и совместных патрулированиях трассы М4. Турция должна была отвести подконтрольные ей формирования, однако те продолжают совершать нападения на САА. Оперативный штаб «Ва-Харид аль-Мунимин» отказался от соблюдения соглашения, «Хайят Тахрир аш-Шам» пообещала уничтожить любой патруль в зоне своего контроля. На участке трассы у города Найраб боевики соорудили песчаные насыпи, установили железные шипы и взорвали мост у деревни Ариха.

Проиранские силы «Катаиб Хезболла» и «Хашд Шааби» направлены из соседних провинций на юг Идлиба к городу Серакиб, Кафр-Набель, Хазарин и на восток Латакии в окрестности города Кбана. Армия Турции приступила к возведению нового наблюдательного пункта в поселке Рам-Хамдан в северо-восточной части провинции, как передает военно-аналитический Telegram-канал Рыбарь (rybar). Общее количество турецких пунктов в настоящее достигло 41.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в поселке Айн аль-Барида при помощи самодельного взрывного устройства был взорван автомобиль бывшего полевого командира «Ахрар аш-Шам» Омара Абу-Ахмада. В момент детонации он находился внутри и погиб от ожогов и полученных осколочных ран. Предполагается, что Омар Абу-Ахмад стал жертвой междоусобных стычек среди представителей разных вооруженных группировок.

По информации Telegram-канала «Вестник Дамаска», в один из госпиталей Идлиба снова поступил тяжело раненный боевик «Сирийской национальной армии» Абу Тоу (настоящее имя - Сухейль Мухаммед Хамуд). Ранее 12 декабря он и группа его сподвижников попали под авиаудар ВВС Сирии.

Провинция Хама

Как передает агентство Halab Today, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» ночью атаковали с помощью ПТУР военный лагерь правительственных войск «Джурин». Подразделения САА открыли ответный огонь из тяжелой артиллерии по укрепленным районам боевиков у деревни Кастун-Джалал. Информации о раненных и убитых военнослужащих САА в настоящий момент не поступало.

Провинция Хасака

Ребенок погиб в лагере беженцев «Аль-Хол». Как передает ливанское новостной агентство Al Nour, в палаточном лагере вспыхнул пожар, который успели потушить сами беженцы, но один ребенок надышался угарным газом и скончался. Прибывший на место патруль сил безопасности SDF заподозрил, что пожар вспыхнул по вине жен и родственников террористов «Исламского государства».

Источник так же сообщил на что на севере провинции боевик SDF погиб при взрыве самодельной бомбы в окрестностях поселка Абу-Расин к востоку от Рас-аль-Айна. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку СВУ, не исключено что за этим стоят «спящие ячейки» ИГ, действующие в провинции.

Ирак

Как передает агентство Al Masdar, со ссылкой на сообщение пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, международная коалиция отводит свои силы с военных баз на северо-западе Ирака. База «Аль-Каим» будет полностью передана иракским силам безопасности, а американский персонал и оборудование будут вывезены в ближайшие дни. В течении 2020 года военнослужащие также покинут другие ключевые позиции в Ираке, такие как авиабаза «К-1» в провинции Киркук и база «Каяра» на юге Мосула.

Как передает агентство Anna News, в Ираке создано новое ополчение, назвавшее себя «Асбат аль-Тайран». Формирование уже распространило в сети видеообращение, в котором берет на себя ответственность за недавние обстрелы военных баз международной коалиции.

По данным портала Baghdad Post, силы военной разведки Ирака обнаружили склад боеприпасов в поселке Аль-Айта. Из тайника были изъяты артиллерийские снаряды, автоматические винтовки, ракеты кустарного производства и мины. Предположительно, арсенал принадлежал «спящей ячейке» «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.