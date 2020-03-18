РФ готовится к эвакуации застрявших из-за коронавируса в Аргентине россиян

Буэнос-Айрес, 18 марта. Посольство России в Аргентине рассматривает вопрос об организации нескольких челночных рейсов для эвакуации российских граждан из стран Латинской Америки. Об этом сообщил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

По его словам, в нескольких странах Латинской Америки стран региона находятся граждане России, которые не могут вернуться на родину из-за отмены международных авиарейсов в связи с пандемией коронавируса.

«С нашей точки зрения необходимы один или несколько челночных рейсов в Латинскую Америку, когда можно было бы вывезти туристов сразу из нескольких стран», — пояснил Феоктистов.

Он также добавил, что в Аргентине находятся 68 граждан России, которые не могут покинуть территорию республики.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 200 тысяч человек. От вируса скончались более восьми тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в Ухани.