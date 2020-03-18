Губернатор Подмосковья включен в комиссию по повышению устойчивости развития экономики

Москва, 18 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин включил в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики губернатор Подмосковья Андрея Воробьева. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте Кабинета министров России.

«Включить в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики губернатора Московской области Воробьева А. Ю.», — говорится в тексте документа.

Данная комиссия была создана в начале марта по распоряжению правительства. Ее задачей стало привлечение представителей науки, обществознания и предпринимательского сообщества к совместной работе, целью которой является укрепление финансового сектора России. Другой важной сферой деятельности этой комиссии является решение вопросов, связанных с коронавирусом, пишет телеканал «360».

В частности, комиссия подготовила ряд предложений премьер-министру, которые включают в себя усиление социальной защиты населения, поддержку занятости, обеспечение населения медикаментами, а также поддержу малого и среднего бизнеса, импортозамещение и международное сотрудничество.

Ранее Мишустин заявил, что российская экономика обладает большим запасом прочности, а ресурсов бюджета хватит на то, чтобы государство выполнило все социальные обязательства перед населением. По его словам, размер золотовалютных резервов Центробанка РФ превышает 570 млрд долларов, а объем Фонда национального благосостояния превышает 10 трлн рублей.