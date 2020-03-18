Малышева рассказала о реальном числе инфицированных коронавирусом в России

Москва, 18 марта. Телеведущая Елена Малышева заявила, что распространяемая в Сети информация о зараженных коронавирусом COVID-19 в России, не соответствует реальному положению дел, сообщает портал «НьюИнформ».

«Абсолютная неправда, что коронавирусная инфекция активно распространяется по стране. Активно распространяется информационная истерика. Больных с коронавирусом в России крайне мало, тяжелых нет вообще, поэтому это фейк», — отметила известная телеведущая.

Она говорит, что несмотря на малое количество инфицированных в стране, в это время лучше оставаться дома. По словам Малышевой, самым безопасным транспортом в нынешних условиях является личный транспорт.

Ранее российская радиоведущая Евгения Фомина прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Греции. По ее словам, с воскресенья в стране начали закрываться известные достопримечательности, включая Акрополь. Также Фомина отметила, что в греческие аптеки впускают не более двух человек одновременно, передает RT.

Отметим, что недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о разработке коронавируса COVID-19 на территории США. По его словам, о том, что опасный вирус был искусственно завезен в Китай, говорят банки с обозначением «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в Ухани.