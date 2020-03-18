Финансовый аналитик Коган рассказал, как сохранить рублевые сбережения в кризис

Москва, 18 марта. В условиях ослабления рубля экономике мог бы помочь отказ Центробанка России от повышения ключевой ставки, заявил в интервью URA.RU управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.

«Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции российских компаний», — заявил Коган.

По словам эксперта, сейчас цена таких акций сильно упала, однако уже через год-два они смогут значительно вырасти в цене. На этом компании могут извлечь прибыль.

При этом Коган предостерег россиян от валютных операций. По его словам, покупать валюту не имеет смысла. Он подчеркивает, что «суетиться уже поздно».

Положительно на российскую экономику, считает Коган, мог бы повлиять ЦБ, отказавшись от поднятия ключевой ставки.

«Дешевые кредиты помогли бы тем компаниям, которые в текущем кризисе оказались в тяжелой ситуации», — заявил аналитик.

В среду, как передавал «Царьград», доллар США показал кратковременный рывок и падение на торгах на Мосбирже. При этом курс доллара едва не достиг 80 рублей, но после опустился ниже 77. Утром цена за баррель нефти Brent снизилась на 1,4% — до 28,32 доллара.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил ранее, что в ближайшие несколько месяцев Россию ждет «очень тяжелая ситуация по цене» на нефть. По его мнению, «коридор 25-35 долларов — это та реальность, с которой мы должны смириться, это может продлиться до конца года», передавала «Газета.ру»