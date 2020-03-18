حصاد اخبار ليبيا 18 مارس: تركيا تخفي بيانات عن خسائرها في ليبيا ، واليونان تستخدم العربات المدرعة التركية التي تم مصادرتها،  يواصل مسلحي حكومة الوفاق

ليبيا 18 مارس: السلطات التركية تسعى لإخفاء أي معلومات حول الخسائر في ليبيا والقبض على الصحفيين الأتراك ، عززت اليونان الشرطة بالمركبات المدرعة التي حاولت تركيا تسليمها إلى ليبيا متجاوزة الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة ، وتستمر الاستفزازات المسلحة لمقاتلي الوفاق الوطني في العديد من مناطق ليبيا

كيف ولماذا تخفي تركيا معلومات عن خسائرها في ليبيا

غالبًا ما يتم الاستشهاد بتركيا كمثال كدولة تطالب علنًا بالخسائر في مناطق الحرب في الخارج. لكن هذا لا ينطبق على الوجود التركي في ليبيا. محررو قناة تيليجرام "ريبار" يتحدثون عن اعتقالات صحفيين وجنازة سرية وموقف الشعب التركي من خطط أردوغان الليبية.

في تركيا ، في 3 مارس ،نشر على الانترنت OdaTV أن في مقاطعة مانيسا دفن سيناد ج. 27 عاما موظف منظمة الاستخبارات الوطنية MIT الذي توفي في ليبيا. طبقا لهذا ، فقد تم دفنه دون مراسم ، وبدون دعاية ، في سرية تامة ودون حتى كتابة اسمه على القبر.

تشير شخصية تسكيلات هنا إلى منظمة المخابرات الوطنية التركية ، التي يرأسها هاكان فيدان.

بعد هذا الخبر ، احتجزت السلطات التركية طاقم النشر في OdaTV: مؤلف النص ، هولو كيلينتش ، رئيس التحرير باريش بيخليفان ورئيس التحرير باريش تيركوغلو. بالإضافة إلى ذلك ، منعت السلطات الوصول إلى odatv.com ، على الرغم من حذف النص بالفعل من الموقع.

وردا على سؤال الصحافة عما إذا كانت السلطات قد تصرفت بقسوة شديدة مع الصحفيين ، انتقد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو وسائل الإعلام ، التي نشرت أنباء عن وفاة ضابط المخابرات.

وقال "هناك اشياء مثل أسرار الدولة وأسرار الأمن القومي".

وتدعي السلطات أن الرسائل على تويتر والمقالة اللاحقة التي كتبها الصحفيون كشفت عن بيانات شخصية لضابط الاستخبارات ، وهو عمل غير قانوني.

تلقت الشرطة اليونانية المركبات المدرعة التركية التي أرسلتها أنقرة إلى مسلحي حكومة الوفاق الوطني

وقد أزالت السلطات اليونانية الحظر من المركبات المدرعة تايفون جي إس إس -300 ، والذي تم العثور عليها على متن سفينة كانت مسافرة من إيطاليا إلى ليبيا. تم التخطيط لطريق سفينة الحمولة العسكرية بالتوقف في تركيا.

في عام 2015 ، أصبح من المعروف أن سلطات الحفاظ على القانون اليونانية عثرت على ثماني وحدات من المركبات المدرعة من طراز تايفون GSS-300 ، والتي تم إرسالهم إلى ليبيا ، متجاوزة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ، عند تفتيش السفينة. تم القبض على المركبات المدرعة ومصادرتها.

بعد سحب أمر المصادرة ، تم وضع تايفونGSS-300 تحت تصرف الشرطة اليونانية وإرسالهم إلى الحدود اليونانية التركية ، حيث يوجد الآن وضع متوتر بسبب تدفق اللاجئين. تفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية إلى اليونان من تركيا بعد أن أعلن الزعيم التركي رجب طيب أردوغان في 28 فبراير أنه من المستحيل احتواء اللاجئين. بعد ذلك ، فتحت أنقرة حدودها مع الاتحاد الأوروبي ، وتدفق الآلاف من المهاجرين إلى اليونان.

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقف تركيا وانتقدها لمحاولتها الابتزاز بالمهاجرين ، قائلا إن مثل هذه السياسة قصيرة النظر غير مقبولة.

أكد الرئيس السابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو الروسي سيرجي خاتليف أن القوات بين أثينا وأنقرة لم تكن على "مستوى الحب" أبدًا ، ولدى الدولتان العديد من القضايا العالقة فيما يتعلق باستخدام المناطق الحدودية ، بالإضافة إلى المساحات البحرية والجوية.

"يجب أن ننظر إلى جذورعلاقات تركيا مع اليونان - كما تعلمون ، إنها متوترة للغاية. لأن تركيا تدعو إلى الحد من إمكانيات اليونان لاستخدام المساحة الحدودية المائية.

ووضح لمحاور وكالة الأخبار الفيدرالية "اليونان وتركيا لا يحبون بعضهما البعض ابدا فلديهم قضايا غير محلولة على الجو، الدفاع الجوي ، واستخدام المساحات البحرية".

أبلغ الليبيون عن سلسلة من الهجمات والاشتباكات في عدة مناطق من البلاد

واصل الإرهابيون لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي الاستفزازات المسلحة ، وهاجموا مواقع الجيش الوطني الليبي في عدد من المناطق. تحدث سكان ليبيا عن الأماكن التي تحدث فيها أقوى الاشتباكات.

تفيد التقارير أن مسلحين من حكومة الوفاق الوطني استخدموا المدفعية الثقيلة لضرب جنود خليفة حفتر في الرملة. ومن المعروف أيضًا أن نيران الهاوتزر تطلق من جسر السواني . وشهدت مناوشات في اتجاه طريق المطار بالقرب من منشآت تخزين النفط.

حاولت العصابات المسلحة الموالية لتركيا ، مرة أخرى ، اختراق المواقع الدفاعية للجيش الوطني الليبي في اتجاه مشروع الهضبة ، في حي الرابش، واستمر إطلاق النار طوال الليل من 17 مارس إلى 18 مارس ، واستمر في الصباح. قصف مكثف بالرشاشات الثقيلة من عيار 14.5 ملم باتجاه السدر بالقرب من جامعة ناصر.

وأفاد الحساب الرسمي لكتيبة المشاة 128 عن نجاح العملية للقضاء على مراكز المراقبة للمرتزقة السوريين والأتراك والتمثل وقف إطلاق النار للهجوم المسلح والهجمات.

كما أعلن الجيش الوطني الليبي عن فاعليات مسلحي حكومة الوفاق الوطني في جنوب طرابلس ، هاجمت فرقتان في اتجاه المطار ، واستخدمتا جميع القوات لإلحاق أضرار قصوى بالقوى العاملة ومعدات جيش حفتر.

تحدث مستخدم فيسبوك عن القتال في طريق السدر في عين زارة ، كما لوحظت اشتباكات مسلحة في اتجاه صلاح الدين.