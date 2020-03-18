Сирия, 18 марта. Террористы «Исламского государства»1 совершили нападение на подразделение сирийской армии в Хомсе. ВС Турции приступили к строительству нового наблюдательного пункта на юге Идлиба. В Хасаке в лагере «Аль-Хол» при пожаре погиб ребенок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Исламского государства» в Хомсе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли одного боевика при взрыве СВУ в Хасаке.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило вылазку на востоке Хомса и понесло тяжелые потери при столкновении с подразделением правительственной армии.

ВС Турции: приступили к строительству нового наблюдательного пункта в Идлибе и направили в западную часть провинции конвои бронетехники.

Провинция Алеппо

Поступают новые данные о жертвах обстрела жилых кварталов города Африн со стороны курдских бандформирований. Согласно сообщению Министерства обороны Турции, «Отряды народной самообороны» (YPG) нанесли удар по кварталам города из РСЗО «Град», пять ракет приземлились в центре. Погибли три человека, среди них двое несовершеннолетних, еще 9 горожан были ранены осколками. Днем турецкое ведомство сообщало, что отряды YPG попытались проникнуть в зоны операции «Щит Евфрата». В ответ по укрытиям боевиков был открыт огонь из тяжелой артиллерии, четверо были нейтрализованы.

Провинция Хомс

Агентство Halab Today сообщило, что на востоке провинции Хомс у насосной станции Т3 совершили вылазку террористы из состава «спящих ячеек» «Исламского государства» и спровоцировали боестолкновение с подразделением Сирийской арабской армии (САА). В результате перестрелки террористы понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить вглубь пустыни.

Провинция Идлиб

Армия Турции приступила к возведению нового наблюдательного пункта в поселке Рам-Хамдан в северо-восточной части провинции, как передает военно-аналитический Telegram-канал Рыбарь (rybar). Общее количество турецких пунктов в настоящее время достигло 41. В провинцию также прибыл новый конвой подкрепления, в состав которого также вошла тяжелая бронетехника и бульдозеры. Колонны военной техники ВС Турции прибыли в поселки Фурайка, Марадж аз-Зузур и аз-Зиядия, расположенные на западе провинции.

Провинция Хасака

Ребенок погиб в лагере беженцев «Аль-Хол». Как передает ливанское новостной агентство Al Nour, в палаточном лагере вспыхнул пожар, который был потушен силами самих беженцев. Ребенок надышался угарным газом и скончался. Прибывший на место патруль сил безопасности «Демократических сил Сирии» (SDF) заподозрил, что пожар вспыхнул по вине жен и родственников террористов «Исламского государства», которые проживают в пятом секторе лагеря вместе с остальными беженцами. Наиболее радикально настроенные из них уже неоднократно совершали нападения и поджоги.

Источник так же сообщил на что на севре провинции боевик SDF погиб при взрыве самодельной бомбы в окрестностях поселка Абу-Расин к востоку от Рас-аль-Айна. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку СВУ, не исключено что за этим стоят «спящие ячейки» ИГ, действующие в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.