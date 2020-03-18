Трамп заявил, что не позволит Китаю обвинять США во вспышке коронавируса в Ухани

Вашингтон, 18 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит называть коронавирус «китайским» и не позволит Пекину говорить о том, что вспышка COVID- 19 произошла из-за американских военных. Об этом политик заявил во время перебранки с журналисткой, которая сделала ему замечание по поводу названия коронавируса.

Репортер спросила Трампа, почему он продолжает называть COVID-19 «китайским вирусом»?

«Это после того, как у нас множество сообщений о предвзятом отношении к нашим гражданам китайского происхождения», — добавила она.

В ответ Трамп заявил, что называет вирус так, потому что «он пришел из Китая».

«Я испытываю огромную любовь ко всем людям в нашей стране. Но, как вы знаете, Китай пытается сказать, что это произошло из-за американских военных. Этого не произойдёт. Этого не произойдёт пока, как минимум, я президент Америки», — подчеркнул он.

Напомним, о том, что коронавирус в китайский город Ухань могли завезти военные США, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он также призвал Вашингтон быть откровенным и все объяснить. Это заявление Лицзяня последовало после того, как глава Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберт Редфилд рассказал, что в Штатах было несколько случаев, когда у пациентов, якобы умерших от гриппа, уже после смерти обнаруживали коронавирус. Госдеп США назвал слова Редфилда «наглой кампанией по дезинформации».

Сегодня директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков представил новые доказательства, подтверждающие версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию КНР. По его словам, на это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего консульства США в Ухани. С версией о возможном американском происхождении коронавируса согласен и бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Как сообщал ранее «Царьград», в России по данным за последние сутки зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом, пять человек выздоровели. Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что что Россия будет наращивать борьбу с коронавирусом. Он также пообещал, что всем гражданам России, которые не могут вернуться домой из-за пандемии, будет обязательно оказана помощь.