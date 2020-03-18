Путин заявил, что Минск имеет право на самостоятельность и внешнюю политику

Севастополь, 18 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. Об этом российский лидер сообщил во время встречи с представителями общественности в Севастополе.

«Белоруссия имеет право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство. Это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что Минск имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной.

Также президент коснулся темы отсутствия транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией. Как передают «Известия», Путин призвал не ставить президента Белоруссии Александра Лукашенко в невыгодное положение, так как тот желает поддерживать партнерские отношения и с Украиной. Глава Российской Федерации подчеркнул, что Москва делает все необходимое, чтобы жители полуострова имели возможность передвигаться по всей стране и миру.

Ранее сообщалось, что Москва в рамках переговоров об интеграции России и Белоруссии предлагала минским властям сформировать 12 наднациональных органов, в том числе и единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетную палату, суд Союзного государства и единый таможенный орган.