Российские суды изменили режим работы из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении президиума Верховного суда РФ.

С 19 марта суды будут рассматривать только дела безотлагательного характера. К данной категории относятся дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, а также о защите интересов несовершеннолетнего лица. Кроме того, судам рекомендуется ограничить доступ посетителей, не являющихся участниками судебных процессов, передает «Царьград».

«Приостановить личный прием граждан в судах и рекомендовать подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте», — говорится в постановлении.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 200 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более восьми тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом передает НСН.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в Ухани.