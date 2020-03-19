Коронавирус ударит по Украине намного сильнее, чем по Китаю и Италии

Ситуация вокруг коронавируса на Украине развивается стремительно и по негативному сценарию. Несмотря на тотальный карантин, введенный администрацией в Киеве и нескольких областях, вирус продолжает распространяться. Появляются все новые заболевшие в самой столице, среди которых, к ужасу властей, оказался депутат Верховной рады. Украинский Минздрав зафиксировал вторую смерть от COVID-19, которая наглядно показала гражданам, как именно их будут лечить в случае беды, передает корреспондент Федерального агентства новостей из охваченного коронавирусной паникой Киева.

С 18 марта в столице начался транспортный карантин — накануне вечером закрылось метро, а в троллейбусы и маршрутки начали пускать только в масках и по 10–20 человек. Все эти меры сразу же вызвали чудовищный пассажирский коллапс. Тысячи людей в Киеве и его пригородах либо, наплевав на ограничения, набивались в автобусы и маршрутки, либо ловили такси и попутки, чтобы добраться на работу, которую для многих почему-то забыли отменить. Цены на проезд в такси взлетали в утренние и вечерние часы пик до неприличного уровня.

Впрочем, несмотря на принятые властями меры, на эпидемическом фронте ситуация на Украине становится все тревожнее. За последние сутки было выявлено семь новых случаев коронавируса, а также подтверждена вторая смерть от COVID-19. Пока эпицентром вспышки в стране считается Черновицкая область, где уже 10 заболевших. Но, как предполагают местные эпидемиологи, в ближайшие дни у этого региона могут появиться конкуренты.

Судя по разговорам в транспорте и магазинах, особенно напугала многих украинцев вторая смерть от нового коронавируса. Вернее — те обстоятельства, при которых она произошла.

«Смерть наступила в результате хронической неврологической патологии, не связанной с коронавирусом», — изначально сообщали в Черновицкой обладминистрации.

Но благодаря информации, предоставленной мамой покойной женщины, которую звали Татьяна, выяснились чудовищные подробности инцидента. Оказалось, что первые симптомы болезни у нее проявились еще 7 марта, тогда у Татьяны резко поднялась температура.

«В течение двух дней она лежала дома, но болезнь не проходила, и мы вызвали врача. Проконсультировавшись, врачи назначили антибиотики, но от них ей стало только хуже, — рассказала мама жертвы вируса. — Когда Татьяне сделали флюорографию, то зафиксировали двустороннюю пневмонию. Но в отделении пульмонологии ее послушали и сказали: «Хрипов нет, а на снимке все хорошо». После этого из приемного отделения ее отправили домой. Ночью Татьяна начала задыхаться, и утром 14 марта ей вызвали сельскую скорую».

На скорой помощи женщину отвезли в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Позже у нее начался судорожный приступ — из-за несвоевременно оказанной медпомощи и интоксикации организма. 33-летняя Татьяна потеряла сознание в понедельник вечером, но кнопки вызова в боксах не сработали.

«Реанимационные меры результата уже не дали. В 19.20 Татьяны не стало. Врачи поставили диагноз «эпилептический приступ», которого у нее в жизни ни разу не было», — написала несчастная мать, добавив, что у Татьяны остались двое несовершеннолетних детей.

Этот случай наглядно показал украинцам: собственно, вот что может быть с любым из них, если в стране вдруг начнется реальная эпидемия COVID-19. Кроме того, выяснилось, что в безопасности не могут чувствовать себя и представители местной власти. Оказалось, что коронавирусом болен депутат Верховной рады Сергей Шахов, недавно вернувшийся из частной поездки во Францию. Медики тут же вычислили круг коллег Шахова, с которыми он контактировал в рамках заседания парламентского комитета по экологии. Таковых оказалось 12 человек, и все они немедленно были направлены на тесты на коронавирус, а доступ в Раду им заблокировали.

В тот же день Минобороны официально приостановило весенний призыв в ВСУ, а Минюсту поручили разработать закон «О наделении президента правом объявлять чрезвычайное положение без Верховной рады» — на случай, если та не сможет функционировать.

По мнению известного вирусолога, экс-главы Санэпидемстанции Украины Святослава Протаса, все происходящее вполне укладывается в рамки прогнозов, которые эксперты давали еще месяц-полтора назад. Ход событий в стране полностью подтверждает, что она не готова к борьбе с опасным вирусом, говорит аналитик.

Он уверен, что уже предпринятые властями ограничительные меры вряд ли помогут снизить рост заболеваемости коронавирусом.

«К сожалению, на Украине ввели карантин лишь формально — власти проводят банальные ограничительные мероприятия. На деле же положения, которых требует карантин для реагирования на эпидемическую ситуацию, реализуются далеко не полностью, — говорит Протас. — Реальный карантин — это мероприятие, серьезно ограничивающее права граждан и государственных институтов. То есть больные коронавирусом вообще не должны выходить из дома, чтобы не распространять инфекцию. Это к ним на дом должны выезжать специализированные хорошо защищенные от инфекции бригады. А у нас больных коронавирусом отпускают домой из стационара! Это какая-то немыслимая, чудовищная халатность, по сути — профессиональное преступление!»

Санврач убежден, что госслужащие и представители «контактных» профессий должны соблюдать строгую дисциплину во время карантина.

«Абсолютно все медики, продавцы в магазинах, силовики и водители должны носить медицинские маски, чтобы не стать жертвами заболевания и переносчиками вируса. У нас же многие медики практически не защищены от болезни: они не имеют ни экипировки, ни медстраховки — ничего! А многие продавцы и водители автобусов до сих пор пренебрегают ношением маски, усугубляя положение в стране».

Медэксперт подчеркнул: смерть 33-летней Татьяны показала, что власти не предусмотрели важнейшего шага. По его мнению, необходимо было на время карантина полностью запретить продажу антибиотиков и противовирусных препаратов без рецепта.

«Это элементарно необходимая мера, чтобы население не занималось самолечением. Но антибиотики и сейчас свободно продаются во многих аптеках, — возмутился Протас. — А в «карантинном» постановлении кабмина Украины нет важнейших шагов, зато есть масса популистских мер. Например, такие как «приостановить образовательный процесс и запретить собираться вместе более чем 200 людям». Это просто смешно для уровня кабмина!»

Вирусолог прокомментировал возможную ситуацию, если в стране все же начнется реальная эпидемия коронавируса, как в Италии или Китае.

«Я убежден, что последствия для Украины в случае начала эпидемии коронавируса будут в несколько раз трагичнее, чем в Китае и Италии. Из-за собственной халатности, бездеятельности и наплевательского отношения к законам и правилам мы наверняка заплатим самую высокую цену — тысячами жизней наших сограждан. На мой взгляд, всем нам нужно готовиться к осени, потому что вирус не оставит нас в покое, пока не появится коллективный иммунитет. Поскольку вакцинации нет — остается только переболеть им. Основные группы риска — это по-прежнему люди пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, а также больные сахарным диабетом. Впрочем, список групп риска может серьезно расшириться, если коронавирус будет мутировать», — прогнозирует специалист.

Он весьма скептически оценивает готовность украинских больниц и клиник принять пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Если в стране будут незначительные вспышки заболеваемости, в районе 10 больных, то лечебная база готова их принять и госпитализировать. Но если же это будут массовые заболевания, как в Китае, то Украина к таким вызовам абсолютно не готова. В последние годы наша медицина просто планомерно уничтожалась, и сегодня мы пожинаем плоды этого процесса. Вакцины и лекарств от коронавируса в государстве нет. Да, есть необходимые аппараты ИВЛ, которых вообще-то должно быть несколько тысяч. Но, по данным Минздрава, на всю страну их около 15 единиц, причем даже на это количество не хватает обученного персонала. Также почти нет расходных материалов для них. День подключения пациента к аппарату ИВЛ обходится в 3-5 тысяч евро. Государство не может оплатить такие операции каждому больному. А самим людям просто неоткуда взять такие суммы из своего кармана».

Кроме того, отмечает бывший главный санврач, из-за массовой эмиграции специалистов-медиков с Украины в стране остро не хватает врачей-эпидемиологов.