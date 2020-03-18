ВОЗ объявила о начале тестирования вакцины от коронавируса

Женева, 18 марта. Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале тестирования первых вакцин против коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Он отметил, что тестирование началось спустя всего 60 дней после того, как ученые расшифровали генетическую последовательность вируса.

«Это невообразимое достижение. Мы рекомендуем исследователям по всему миру систематически проводить оценку экспериментальных лекарств», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Женеве.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Постепенно вирус распространился по всему миру. 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. Власти ряда стран, в том числе России, предпринимают меры по недопущению распространения COVID-19 — закрывают границы, вводят временные запреты авиаперелетов, железнодорожного сообщения.

Людей просят самоизолироваться, минимизировать социальные контакты, по возможности работать из дома. При этом, как сообщает телеканал 360, врачи просят не забывать о здоровом питании, режиме сна, личной гигиене и физических упражнениях.

Коронавирус стал причиной отмены и переноса многих политических, спортивных и культурных мероприятий и форумов. Сегодня стало известно, что из-за пандемии коронавируса отменяется и музыкальный конкурс Евровидение-2020, пишет НСН.

В настоящее время ведутся переговоры, чтобы определить, где пройдет конкурс в 2021 году. Еще один важный вопрос, как отмечает «Ридус», смогут ли артисты, прошедшие отбор от своих стран на отмененный конкурс, автоматически принять участие в будущем «Евровидении».