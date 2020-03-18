Сосед рассказал о зарезавшем жену возле суда уральце

Екатеринбург, 18 марта. Сосед жителя Первоуральска, зарезавшего жену и напавшего с ножом еще на двух человек, назвал его «нормальны парнем».

По словам соседа, мужчина всегда здоровался, занимался спортом, был неконфликтным.

«Давненько его не видел. Ну он такой спокойный, нормальный парень. У него была ошибка такая по молодости, он отсидел, но после этого я его даже пьяным не видел», — рассказал мужчина, передает телеканал «360».

Инцидент произошел в Свердловской области рядом с судом, куда мужчина пришел в качестве ответчика. Рядом со зданием он столкнулся с женой, которая обвинила его в побоях.

Между супругами завязалась словесная перепалка, закончившаяся убийством. Спасти женщину пытался пристав и еще один человек, они получили ранения разной степени тяжести. После преступления нападавший скрылся, его разыскивали правоохранители

Пристава госпитализировали, пострадавшего прооперировали, сейчас он находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное. Второй мужчина поступил с порезами рук, ему оказали помощь в травмпункте.

У убитой женщины осталось трое детей. Позднее полиция задержала подозреваемого.

Ранее Следственный комитет сообщил о завершении расследования жестокого убийства петербургской аспирантки Анастасии Ещенко, в котором сознался историк, бывший доцент СПбГУ Олег Соколов.