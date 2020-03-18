Турция закрыла границы с Грецией и Болгарией из-за коронавируса

Анкара, 18 марта. Власти Турции перекрывают сухопутные границы с Грецией и Болгарией на фоне пандемии коронавируса нового типа, передает агентство Anadolu.

Турция закрыла свои сухопутные границы с Грецией и Болгарией для въезда и выезда в качестве меры противодействия распространению COVID-19. Пересекать границу запрещено на автобусах и личном транспорте, ограничения не коснутся грузовых перевозок.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по борьбе с коронавирусом.

«Мы вступаем в новую эпоху, когда, вероятно, грядут коренные изменения в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», — заявил он.

По словам Эрдогана, Турция с первых дней распространения нового вируса отслеживала ситуацию, приняв неотложные меры. Президент подчеркнул, что Анкара «мобилизовала все возможности для скорейшего устранения угрозы распространения коронавируса».

По его словам, власти собираются организовать раздачу масок и дезинфицирующих средств гражданам старше 65 лет в Стамбуле и Анкаре. Кроме того, специалисты ведут работу над созданием вакцины и лекарства против COVID-19.

Как сообщала «Газета.ру», во вторник был зафиксирован первый случай летального исхода после заражения коронавирусом в Турции. По последним данным, число инфицированных на территории Турции достигло 98 человек.

Накануне стало известно, что в Черногории были обнаружены два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, заболевание зафиксировано во всех европейских странах, передавал RT. Между тем лидеры государств ЕС в ходе видеоконференции согласовали рекомендованный Еврокомиссией запрет на поездки граждан третьих стран на территорию объединения на 30 дней.

Отметим, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что вирус SARS-CoV-2 в китайский Ухань завезли американские военные. Дипломат пришел к такому выводу, проанализировав данные из США, в частности публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год. Американцы выступили с опровержением. Однако Пекин отверг оправдания Вашингтона как необоснованные, потребовал от президента Дональда Трампа не называть коронавирус «китайским» и лишил аккредитации целый ряд журналистов из США.