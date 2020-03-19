Политолог Кот объяснил, как Россия может уберечь Украину от кризиса из-за коронавируса

Украина нуждается в помощи России в силу острой ситуации по распространению коронавируса в стране и мире, заявил экс-министр транспорта Евгений Червоненко. По словам пресс-секретаря Всемирного русского народного собора Юрия Кота, в условиях мировой экономической нестабильности только Россия может помочь Украине справиться с надвигающимся кризисом.

Как сообщил Червоненко в эфире телеканала «112 Украина», эпидемия, вызванная коронавирусом, вскрыла многие пороки украинской власти. В частности, в Киеве оказалось невозможно даже обеспечить население медицинскими масками.

Таким образом, Украине лучше «перестать матюкаться» в сторону России и подумать, куда потом реализовывать товары, «когда после финансового краха… будет дефолт». Червоненко утверждает, что именно Россия поможет Украине в этой ситуации «в силу интересов или истории, не важно».

Политолог Юрий Кот поддержал стремление Червоненко изменить отношение киевских властей к России.

«Конечно, он прав. Сейчас только слепые и глухие безумцы не видят шагающего по всему миру, прежде всего — на Евразийском континенте, мирового кризиса. Причем это касается финансового и гуманитарного кризиса на фоне коронавируса. Также есть кризис управления, когда лидеры Германии и Британии выступают с абсолютно паническим заявлениями», — отметил Кот в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам эксперта, Российская Федерация на фоне кризисных явлений в экономике и здравоохранении выглядит как «некий остров стабильности в мире безумия».

«Украина, как часть русской цивилизации, имеет прямые возможности прийти в себя, покаяться и присоединиться к этой стабильности. Тогда совершится предначертанное и один русский народ вновь воссоединится ради стабильности и мира на Земле», — заверил собеседник ФАН.

Кроме того, Кот уверен, что Украина не нужна Европейскому союзу, и нет смысла ждать помощи оттуда в условиях кризиса.

«...А если [мы там] и нужны, то только на уровне какого-то биоматериала и ресурсов. Но как люди мы там не нужны. Земля наша нужна без нас — черноземы и реки. А Россия нас любит, и в ней нас ждут. Россия нам помогает, невзирая на ту тотальную агонию, которая все шесть лет длится в ее адрес. Россия – один из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Наши паспорта и дипломы здесь действительны», — добавил украинский политолог.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский назвал беспределом ситуацию с коронавирусом на Украине. Он сомневается, что глава государства и правительство сейчас в состоянии контролировать происходящее, так как Киев слишком поздно начал реагировать на инфекцию, которая распространилась почти по всему миру.

Напомним, вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Позднее эпидемиологи установили возбудителя, им оказался новый тип коронавируса.