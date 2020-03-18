Путин пообещал помощь россиянам, которые не могут вернуться домой из-за коронавируса

Севастополь, 18 марта. Россия поможет своим гражданам, у которых из-за пандемии коронавирусной инфекции возникли проблемы с возвращением домой из-за рубежа. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время рабочей поездки в Крым.

Глава государства заверил, что ситуация в настоящее время находится под контролем. Власти приняли комплекс мер, чтобы не допустить распространения инфекции.

В текущих обстоятельствах, по мнению президента, необходимо объединить усилия и проявить максимальную дисциплину.

«Никакой расхлябанности здесь быть не должно. <…> Этот известный русский «авось» в данном случае абсолютно непригоден, его нужно отложить в сторонку», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер пообещал, что всем гражданам окажут необходимую поддержку, чтобы они смогли возвратиться на родину из-за рубежа.

«Мы, разумеется, будем максимально делать все для того, чтобы людям помочь, вывезти, помочь выехать из этих стран, вернуться домой», — сказал он.

Как напоминает «Царьград», 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового штамма коронавируса пандемией. Инфекция охватила уже более 160 стран, около 200 тысяч человек заразились, свыше восьми тысяч — скончались.

В России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Власти страны вынуждены были приостановить пассажирское сообщение с рядом других государств, в особенности с теми, где установилась опасная эпидемиологическая обстановка.

В комментарии НСН эпидемиолог Олег Юрин не исключил, что коронавирус имеет несколько разновидностей, которые сейчас циркулируют в мире. Например, в Италию, по его мнению, попала такая форма, которая имеет свойство к более быстрому распространению, чем другие.

При этом ряд экспертов полагает, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, завезли американские военные.