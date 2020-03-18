Как приготовить антисептик своими руками

Федеральное агентство новостей рассказывает, как в домашних условиях приготовить антисептики (они же — санитайзеры) для рук, которые позволяют бороться с микроорганизмами на кожных покровах в отсутствие воды и мыла.

Антисептики бывают жидкими, и тогда они наносятся на руки из флаконов с распылителем. Также они бывают в виде геля. И те и другие можно легко приготовить в домашних условиях, используя ингредиенты, которые продаются в аптеках.

В качестве основных дезинфицирующих ингредиентов в любых антисептиках используются этиловый спирт крепостью выше 70 процентов либо хлоргексидин, или и то, и другое. Чтобы кожа рук не пересыхала, к самодельным санитайзерам добавляют глицерин или гель алоэ. Для аромата в дезинфицирующее средство добавляют эфирные масла. В качестве ухаживающего компонента может быть использован витамин Е.

Помните, что антисептик не заменяет мытье рук в теплой воде с мылом, но может быть полезен, когда помыть руки негде.

Чтобы санитайзер уничтожил максимум вирусов и микробов с ваших рук, разотрите в ладонях небольшое его количество. Убедитесь, что средство покрыло всю поверхность рук, в том числе пространство между пальцами. Продолжайте растирать антисептик, пока руки не станут сухими (30-60 секунд).

помните, что санитайзер не будет эффективным, если ваши руки очень грязные либо жирные.

Приведенные ниже рецепты антисептиков рекомендованы вирусологами, а также специалистами Всемирной организации здравоохранения.

Рецепт санитайзера на спиртовой основе

Ингредиенты:

Спирт этиловый (крепость выше 70%) — 5 столовых ложек;

Вода — 1 столовая ложка;

Гель алоэ — 3 чайные ложки;

5 капель эфирного масла на ваш вкус (лаванды, чайного дерева, мяты перечной, грейпфрута и т. п.);

5 грамм хлоргексидина.

Способ приготовления:

Тщательно перемешать ингредиенты в стеклянной посуде, перелить в небольшие баночки с плотно закрывающейся крышкой, чтобы было удобно носить с собой.

Рецепт ВОЗ с перекисью водорода

Ингредиенты:

Спирт этиловый (крепость выше 70%) — 100 мл;

Перекись водорода 3% — 5 мл;

Глицерин 98% — 2 мл;

Вода — 10 – 15 мл.

Способ приготовления:

Смешать ингредиенты, перелить во флакон с распылителем. Желательно настоять трое суток. Для приятного аромата можно добавить 2-3 капли эфирного масла или лимонного сока.

Рецепт антисептика на основе настойки календулы

Ингредиенты:

Настойка календулы — 1 пузырек (40 мл);

Вода — 40 мл;

Эфирное масло мяты перечной — 3 капли;

Витамин Е — 3 капли.

Способ приготовления:

Тщательно перемешать ингредиенты, перелить в емкость с крышкой из темного стекла.