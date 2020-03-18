МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с визитом Путина в Крым

Киев, 18 марта. МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с рабочим визитом президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым», — говорится в сообщении.

18 марта президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым с двухдневным рабочим визитом. В ходе визита глава государства проведет встречи с представителями общественности Крыма. Кроме того, российский лидер планирует вручить государственные награды строителям Крымского моста и провести встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, передает НСН.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно, передает радио Sputnik.