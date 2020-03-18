Магазины Петербурга успешно справились с покупательским ажиотажем. ФАН-ТВ

Крупа, макароны и, конечно, туалетная бумага, очевидно, что в магазинах розничной торговли Петербурга дефицита нет, а ажиотаж искусственно создан самими покупателями.

В Петербурге официально подтверждено всего девять случаев заражения коронавирусом, однако несколько дней назад в сети появились видео опустошенных полок продуктовых магазинов. Все потому, что, поддавшись панике, некоторые покупатели начали набирать полные тележки с продуктами, словно собирались засесть в бункере. В то же время есть и более сознательные петербуржцы, которые считают, что главное — сохранять спокойствие. Мария Ражева, например, предпочитает покупать продукты для семьи только на ближайшие несколько дней.

«Ни в одном магазине моего района не было дефицита продуктов, а район у меня достаточно большой. Я не вижу причин поддаваться панике и скупать туалетную бумагу, иные какие-то продукты это все есть, это всегда будет. Я думаю сейчас нет такой проблемы», — убеждена горожанка.

С ней согласна и другая петербурженка. По ее мнению, продукты пропали временно и причиной стала именно паника, а не коронавирус.

«Что я хотела, зачем пришла, собственно, я все взяла. Из-за того, что люди так массово создали панику, нормальным людям не прийти в магазин не взять, то что у них закончилось банально», — сокрушается Яна Ивашина.

В дни неоправданного ажиотажа торговым сетям Петербурга пришлось в кратчайшие сроки увеличивать объемы закупок и привлекать дополнительные кадры. Там, где наблюдался повышенный спрос, в течении суток магазины восполняли продуктовые запасы. Сейчас ситуацию удалось стабилизировалась. Более того, торговые точки готовы даже к повышенному спросу.

«Объективных причин для повышенного спроса, ажиотажа нет. Торговые сети получают достаточно товаров от производителей, у нас нет прогноза на дефицит той или иной категории, мы достаточно оперативно все это перегружаем на наши распределительные центры и восполняем по утрам те полки, где был повышенный спрос», — заявила представитель торговой сети Ольга Волкова.

Власти города также не остались в стороне и сделали все возможное, чтобы полки в магазинах не пустовали, а жители Петербурга не голодали.

«Лично убедился, что все продукты есть, в том числе и крупы, и рис, и гречка, и многое, многое другое. Я считаю, что этот ажиотаж, который сегодня существует в некоторых магазинах. Понятно, что сложная, непростая обстановка, поэтому народ конечно закупает. Но продовольствия в городе вполне достаточно», — подчеркнул губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Несмотря на то, что магазины работают в штатном режиме, кое-что в повседневном распорядке изменилось. В связи с коронавирусной пандемией в торговых сетях ежечасно осуществляют обработку продуктовых тележек, кассовых аппаратов и весов специальными антисептиками. Ну, а для тех, кто предпочитает самоизоляцию, торговые сети готовы доставить все необходимое продовольствие прямо домой.