Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 18 марта по состоянию на 22.00

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к исходу дня в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.
Большой Идлиб
Исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб Мухаммад Фади ас-Саадун заявил, что если Турция не выполнит московские договоренности и движение по трассе М4 не будет возобновлено, это сможет силой добиться сирийская армия.
Между тем продолжаются нарушения перемирия. Боевики заявляют об обстрелах: в долине Аль-Габ сирийская артиллерия обстреляла позиции боевиков в деревне Кастун, в Джебель аз-Завия — деревню Сфухун.
В самом Идлибе прошел очередной митинг в годовщину начала «сирийской революции»
Demonstration for the ninth anniversary of the Syrian revolution from the city of Idlib. #AssadMustGo #Syria #NeverForget— Jennifer (@JennRollins1002) March 18, 2020
3/18/2020. Video from Ahmad Al Haniny pic.twitter.com/gwbElvIVkk
Военкор Олег Блохин опубликовал снимки с беспилотника турецкого наблюдательного пункта №10 в районе населенного пункта Кирбат, где находятся позиции «Хайят Тахрир аш-Шам».
#Кирбат (#Идлиб) | #СИРИЯ ★ 18.03.20 Военкор Олег Блохин в своём телеграм-канале опубликовал снимки с беспилотника турецкого наблюдательного пункта №10 в р-не н.п. Кирбат (ФОТО) ⇢ https://t.co/GEs8hNGEPk— PoliteMaps (@PoliteMaps) March 18, 2020
???? https://t.co/0rp9KuqbTN
???? https://t.co/dIICKuB7hh pic.twitter.com/zJ3DuF1t8U
ВС Турции развернули еще один опорный пункт (как утверждают боевики, под номером 41) в деревне Рам Хамдан к северо-востоку от Идлиба. В районе 15 часов в Идлиб через погранпереход Кафр Лусин вошел еще один конвой турецкой армии. Местные источники сообщают, что один из турецких патрулей провел рекогносцировку в деревнях Мардж аз-Зухур, Аз-Зиядия и Фрейка к западу от Идлиба.
К востоку от Джиср аш-Шугура, в деревне Айн аль-Барида взорван автомобиль полевого командира «Ахрар аш-Шам» Аля Абу Ахмада. Он скончался на месте.
В Маарет ан-Нумане, который был освобожден правительственными войсками в январе, совершено уже второе убийство — в одном из домов обнаружен труп местного жителя Абдул Раззака аль-Мараша. Кто совершает убийства — неизвестно. Пропаганда террористов утверждает, что это дело рук проиранского ополчения и сирийских алавитов.
Заевфратье
В ходе стычек между проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF) и протурецкой «Сирийской национальной армией» под Айн-Исса в деревне Хирбет Карм было убито два боевика СНА.
Под деревней Абу Расин патруль SDF подорвался на пехотной мине. Один человек ранен.
Боевики заявили, что неизвестные обстреляли автомобиль Сирийской арабской армии к востоку от Ракки в городке Маадан. Двое военнослужащих погибли.
В лагере беженцев «Аль-Хол» загорелась палатка, пострадал ребенок.
Северная Сирия
Минобороны Турции объявило о ликвидации «четырех боевиков РПК», которые пытались пробраться на занятые в ходе операции «Источник мира» территории на севере провинции Ракка.
Город Африн обстреляли из минометов — как утверждают источники боевиков, обстрел был произведён из кантона Телль-Рифат. Погибли пять человек, в том числе два ребенка, 15 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.
#سوريا_حلب#عفرين— قياد العلوان (@kead_aluan) March 18, 2020
أستشهاد اربعه مدنيّن و اصابة آخرين، نتيجة قصف مليشيات الpkk بقذائف الهاون ، التي استهدافت الأماكن السكنية. pic.twitter.com/Rv08o36p1L
Боевики «Сирийской национальной армии» и ВС Турции обстреляли из артиллерии и минометов позиции курдских отрядов в аэропорту «Минних», деревне Мараназ и окрестностях Телль-Рифата.
Центральная и Южная Сирия
Сирийская арабская армия отразила нападение боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) возле станции нефтеперекачки Т3.
В соцсетях распространяют фотографию афганских жителей Дейр-эз-Зора из числа проиранского отряда «Лива Фатемийюн».
الجيش العربي السوري— مغرد سوري FSG (@X00996) March 18, 2020
الفيلق الخامس - متعدد الجنسيات pic.twitter.com/hdulamWp1k
Гуманитарная обстановка и восстановление Сирии
Восстановление
На западе провинции Алеппо восстановлена базовая подстанция.
Thanks to the efforts of the government of #Syria and #SAA! The main #powerplant in the west of #Aleppo provine began to work pic.twitter.com/gPLjPoQAXa— ???????? NadieHarbieh ???????? (@HarbiehNadie) March 18, 2020
Коронавирус
В городе Дувейр в Восточном Каламуне сирийский Минздрав развернул центр временного содержания, куда помещаются все, у кого есть подозрения на заражение коронавирусом.
Пользователи соцсетей засняли сирийского солдатам с баком от средства против насекомых, который дезинфицировал технику от коронавируса в деревне Аль-Хусейния к западу от Дейр-эз-Зора.
#د24 :— ديرالزور24 (@DeirEzzor24) March 18, 2020
نظام الأسد يستخدم أدوات بخ الحشرات للوقاية من فايروس #كورونا في قرية #الحسينية غرب #ديرالزور. pic.twitter.com/aGyKpGIonr
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1 Организация запрещена на территории РФ.