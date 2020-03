Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 18 марта по состоянию на 22.00

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к исходу дня в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб Мухаммад Фади ас-Саадун заявил, что если Турция не выполнит московские договоренности и движение по трассе М4 не будет возобновлено, это сможет силой добиться сирийская армия.

Между тем продолжаются нарушения перемирия. Боевики заявляют об обстрелах: в долине Аль-Габ сирийская артиллерия обстреляла позиции боевиков в деревне Кастун, в Джебель аз-Завия — деревню Сфухун.

В самом Идлибе прошел очередной митинг в годовщину начала «сирийской революции»

Demonstration for the ninth anniversary of the Syrian revolution from the city of Idlib. #AssadMustGo #Syria #NeverForget 3/18/2020. Video from Ahmad Al Haniny pic.twitter.com/gwbElvIVkk

Военкор Олег Блохин опубликовал снимки с беспилотника турецкого наблюдательного пункта №10 в районе населенного пункта Кирбат, где находятся позиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

ВС Турции развернули еще один опорный пункт (как утверждают боевики, под номером 41) в деревне Рам Хамдан к северо-востоку от Идлиба. В районе 15 часов в Идлиб через погранпереход Кафр Лусин вошел еще один конвой турецкой армии. Местные источники сообщают, что один из турецких патрулей провел рекогносцировку в деревнях Мардж аз-Зухур, Аз-Зиядия и Фрейка к западу от Идлиба.

К востоку от Джиср аш-Шугура, в деревне Айн аль-Барида взорван автомобиль полевого командира «Ахрар аш-Шам» Аля Абу Ахмада. Он скончался на месте.

В Маарет ан-Нумане, который был освобожден правительственными войсками в январе, совершено уже второе убийство — в одном из домов обнаружен труп местного жителя Абдул Раззака аль-Мараша. Кто совершает убийства — неизвестно. Пропаганда террористов утверждает, что это дело рук проиранского ополчения и сирийских алавитов.

В ходе стычек между проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF) и протурецкой «Сирийской национальной армией» под Айн-Исса в деревне Хирбет Карм было убито два боевика СНА.

Под деревней Абу Расин патруль SDF подорвался на пехотной мине. Один человек ранен.

Боевики заявили, что неизвестные обстреляли автомобиль Сирийской арабской армии к востоку от Ракки в городке Маадан. Двое военнослужащих погибли.

В лагере беженцев «Аль-Хол» загорелась палатка, пострадал ребенок.

Минобороны Турции объявило о ликвидации «четырех боевиков РПК», которые пытались пробраться на занятые в ходе операции «Источник мира» территории на севере провинции Ракка.

Город Африн обстреляли из минометов — как утверждают источники боевиков, обстрел был произведён из кантона Телль-Рифат. Погибли пять человек, в том числе два ребенка, 15 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии.

Боевики «Сирийской национальной армии» и ВС Турции обстреляли из артиллерии и минометов позиции курдских отрядов в аэропорту «Минних», деревне Мараназ и окрестностях Телль-Рифата.

Сирийская арабская армия отразила нападение боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) возле станции нефтеперекачки Т3.

В соцсетях распространяют фотографию афганских жителей Дейр-эз-Зора из числа проиранского отряда «Лива Фатемийюн».

На западе провинции Алеппо восстановлена базовая подстанция.

Thanks to the efforts of the government of #Syria and #SAA! The main #powerplant in the west of #Aleppo provine began to work pic.twitter.com/gPLjPoQAXa