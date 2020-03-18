Манукян объяснил, чем грозит Little Big и «пухляшу» перенос Евровидения на 2021 год

Евровидения в 2020 году, как мы и опасались, не будет. Из-за коронавируса. Однако перенос песенного конкурса на будущий год грозит всем участникам новой головной болью, считает автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян.

Манукян, который изначально был не в восторге от выбора в качестве представителей от России группы Little Big, считал, что только пандемия COVID-19 спасет россиян от фиаско на Евровидении. Так и произошло, а вот на будущий год «пухляшу» и Ko, возможно, уже ничего не светит, считает блогер.

«Пухляш» не пройдет. Колонка Вадима Манукяна

Как только стало известно, что Евровидение в 2020 году не состоится из-за коронавируса, для меня стало очевидным, что такое решение явно в чьих-то целях — ведь отмена конкурса заставит участников записывать новые клипы и даст им возможность сменить к 2021 году неудачные песни.

Среди тех, кто может от этого выиграть, и наши Little Big, которым придется искать новую фишку. На мой взгляд, российские участники чересчур вдохновились своими многомиллионными просмотрами, которые не отражают реальной ситуации.

Конечно, 30 миллионов просмотров — это впечатляющий результат, но, по мнению букмекеров, с песней Uno россиянам не светило место выше пятого. Поэтому и для Little Big отмена Евровидения -2020 — это прекрасная возможность сменить песню.

Почему вообще речь идет о смене песен? Дело в том, что по правилам конкурса песня на Евровидении обязательно должна быть новой. Конечно, организаторы могут пойти на смену собственных правил из-за форс-мажора, но это не в интересах шоу. За год песни, представленные на Евровидение-2020, могут приесться и уже не вызовут необходимого ажиотажа.

В этом случае Little Big придется искать новую фишку. Но тут есть одно «но».

Это самое «но» — новая головная боль для Дмитрия «пухляша» Красилова, который уже стал любимцем публики по всему миру. Танцора из клипа после долгих размышлений утвердили в делегацию в Роттердам, и вот сейчас его судьба снова висит на волоске. Дело в том, что при смене песни группе придется менять и концепцию клипа. Ставить второй раз подряд на тот же самый видеоряд — это заведомо проигрышная позиция. Именно поэтому Красилову лучше было, чтобы Евровидение состоялось в любом возможном формате именно в 2020 году.

Но этого уже не случилось. С моей точки зрения, для него это была единственная возможность попасть на конкурс. В условиях переноса Евровидения на 2021 год, скорее всего, «пухляш» уже не войдет в состав делегации, которая на будущий год поедет в Роттердам.

Любопытная история для Little Big. С «пухляшом» и с песней Uno они, скорее всего, не выиграли бы, а со сменой песни наверняка потеряют определенную изюминку, которая сделала их клип популярным во всем мире.