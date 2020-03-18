Little Big отреагировала на отмену Евровидения

Москва, 18 марта. Панк-рэйв группа Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении, назвала отмену конкурса единственно правильным решением на фоне пандемии коронавируса.

Ранее организаторы Евровидения объявили о том, что конкурс в этом году в Роттердаме не состоится. Они изучили множество альтернативных вариантов, однако «неопределенность, вызванная распространением COVID-19» в Европе, и ограничения, введенные властями Нидерландов, сделали невозможным проведение соревнования.

Little Big должна была представить на Евровидении свой новый трек UNO. Клип на заводную композицию привел в восторг не только российских слушателей, но и западных. Видео быстро попало в тренды YouTube.

Как подчеркнули музыканты в своем обращении к фанатам в Instagram, с момента объявления их участниками конкурса группа чувствовала невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей.

«Спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» — отреагировали артисты.

Согласно данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч человек, передает «Дни.ру». От инфекции скончались более восьми тысяч заболевших. В пятерку стран, где выявлено наибольшее число инфицированных, входят Китай, Италия, Иран, Испания и Германия. В общей сложности коронавирус был выявлен в 167 странах мира. Государства вынуждены были прекратить авиасообщение друг с другом, пишет НСН.

Некоторые эксперты, например, директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, не исключают, что коронавирус мог быть разработан в США и завезен на территорию Китая.