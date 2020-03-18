Алсу на карантине хочет уговорить мужа на совместное фото в честь годовщины свадьбы

Москва, 18 марта. Певица Алсу рассказала, что уже несколько дней находится дома на самоизоляции. По словам исполнительницы, за время карантина ей удалось сделать много дел, которые раньше отходили на второй план. Единственное, что так и не получилось, — уговорить мужа на совместное фото.

Подробности о домашнем времяпрепровождении звезда раскрыла в своем Instagram.

«Итак… Пошел четвертый день домашней самоизоляции. Перебрала свой гардероб и наконец-то отсортировала детские вещи (все так выросли, оказывается)! Смотрим фильмы, много общаемся, поем песни (кстати, может что-нибудь выложу), читаем книги…» — написала она в посте.

Алсу также поделилась, что на карантине, возможно, снова начнет писать картины, на которые у нее обычно не хватало времени.

Кроме того, певица сообщила, что 18 марта является знаковой для них с супругом датой — годовщиной свадьбы. В 2020 году браку исполнительницы с бизнесменом Яном Абрамовым исполняется 14 лет. Певица пошутила, что по такому поводу, вероятно, сможет уговорить мужа на совместный снимок.

Супруг Алсу не является публичным человеком, поэтому звезда нечасто говорит о нем и еще реже может опубликовать с ним общее фото.

Их свадьба в 2006 году отличалась большим размахом. Свидетельство о браке молодожены получали из рук мэра Москвы Юрия Лужкова, а от гостей и родителей им досталось много дорогих подарков, среди которых был загородный дом. Медовый месяц пара провела на архипелаге Фиджи.

Сегодня вместе с Абрамовым Алсу воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля.

В 2019 году Микелла принимала участие в вокальном проекте «Голос. Дети», вокруг которого из-за накрутки голосов разгорелся скандал. Лишь недавно в интервью Ксении Собчак певица призналась, что действительно покупала голоса ради победы дочери, напоминает «Царьград». По словам артистки, так делали «все участники».

Однако прошедший год запомнился для звезды не только неприятной шумихой с «Голосом», но и тем, что она получила звание народной артистки Башкирии, сообщает НСН.

Алсу продолжает периодически выходить в свет и радовать поклонников. Недавно она произвела впечатление на фанатов, появившись на съемках клипа Димы Билана в платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Поклонники высказали певице множество комплиментов по поводу ее образа, и заявили, что ждут ее полноценный дуэт с подопечным Яны Рудковской, передает портал «Дни.ру».