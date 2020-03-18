Американские СМИ сообщили, что Россия достигла главной цели в нефтяной войне

Вашингтон, 18 марта. Американская сланцевая отрасль является главной целью России в нефтяной войне. Об этом пишет журнал The American Conservative.

По мнению автора статьи, Россия «устала терпеть» увеличение объемов добычи сланцевой нефти в США, снижая собственное производство в рамках соглашения ОПЕК+.

«Россия готовилась к возможности нефтяной войны с США. И когда американские производители сланцевой нефти столкнулись с проблемами, Россия решила, что пришло время нанести ответный удар», — говорится в материале.

Автор статьи уверен, что Россия намерена заставить американских производителей сланцевой нефти «разделить боль».

«И эта цель уже достигнута», — отмечается в материале.

Автор статьи также отмечает, что нефтяная война свидетельствует о том, что Москва разочарована действиями президента США Дональда Трампа, так как российские власти ожидали, что нынешний глава Белого дома будет способствовать улучшению двусторонних отношений и отмене санкций против России.

Напомним, 6 марта в Вене состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли прийти к общему решению по вопросу сокращения добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия объявила о планах резко нарастить добычу и предложить покупателям рекордные скидки.

Решение Саудовской Аравии обесценило «черное золото» на 34%, что стало самым большим падением цены на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года. В результате от Востока до Запада стали колебаться все курсы и рынки.