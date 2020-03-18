Астропсихолог объяснила вспышку коронавируса расположением планет и назвала ее последствия

Астропсихолог Инга Лозанчич объяснила пандемию коронавируса и связанные с ней экономические и социальные проблемы особым расположением планет в знаке Козерога.

Проверка на прочность

«Когда мы составляли прогноз на 2020 год, мы отмечали, что в знаке Козерога будет много планет, в том числе социальные планеты Сатурн и Юпитер и высшая — Плутон, которая является планетой трансформации. И все эти планеты сосредоточились в одном месте, выстроились рядом. То есть все они оказывают влияние в 2020 году, — напомнила астропсихолог в беседе с Федеральным агентством новостей. — А Козерог — это очень консервативный знак, управляемый Сатурном. Это некая застывшая догма. И теперь там столько планет. То есть это все подвергает нас проверке на прочность, серьезность. Выдержат только те, кто проявляют серьезное отношение и основательность. Выстоят только те общественные институты, которые пройдут это испытание на прочность».

Инга Лозанчич считает, что если отстраниться и посмотреть, то все происходящее сейчас и является той самой проверкой, о которой она предупреждала в конце прошлого года.

«Сатурн дает некие ограничения — мы их сейчас наблюдаем, и в них все проявляется. То, что изжило себя, не сможет существовать в новых условиях. Все, что устарело, нежизнеспособно, не соответствует духу времени — уйдет. Сейчас происходит тест на жизнеспособность. Это касается и экономических, и общественных аспектов. Потому что все происходящее, безусловно, сказывается на экономике», — отмечает астропсихолог.

Важно проявить гибкость

«Посмотрите, сейчас люди во всем мире не работают в привычном режиме, нарушается привычная схема деятельности. Последствия будут ощутимы. Грядут большие перемены. По многим отраслям будет нанесен большой удар, особенно по тем, что связаны с досугом, развлечениями, удовольствиями. Им нужно перестроиться, чтобы пережить этот сбой. И если прогрессивные тенденции, которые олицетворяет собой Юпитер, окажутся стойкими, то они выйдут в лидирующую позицию», — говорит Инга Лозанчич.

Она советует людям заниматься своим делом в новых условиях, проявлять гибкость.

«Нужно менять подход к своему делу, если этого требует время. Если отменили массовые мероприятия, то те же конференции, даже международного уровня, теперь можно проводить в интернете, к этому нужно адаптироваться. Через какое-то время все вернется в обычный режим, на круги своя, но не совсем, потому что после этой проверки кое-что исчезнет навсегда, потому что перестанет быть актуальным», — заметила специалист.

Сложный месяц май

По словам Лозанчич, мы наблюдаем процесс перемен. А когда он завершится, прогнозировать сложно.

«Но с середины апреля до середины мая Плутон будет статичным. В этот период его энергия усиливается. Практически каждый человек почувствует, что что-то происходит, что-то есть в атмосфере. Порой это подталкивает людей к каким-то выплескам. И статичность Плутона не говорит, что пандемия пойдет на спад. Да и сам месяц май 2020 года — сложный. Там будет три разворота планет: Сатурна, Юпитера и Венеры. При этом Венера — это сигнификатор денег и отношений, Юпитер олицетворяет развитие и движение вперед, но, разворачиваясь назад, он делает новые проекты неактуальными. И Сатурн разворачивается назад. А потом будут затмения. То есть сложное время. Поэтому, к сожалению, я бы не стала говорить, что еще немножко — и все. Все-таки, это количество дойдет до некого качества, которое повлияет на реструктуризацию общества», — полагает Инга Лозанчич.

Собеседница ФАН добавила, что современные события опасны паникой, которая вокруг них образовалась.