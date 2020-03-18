Шведский журналист обвинил Киев в «фашистских методах» давления на Крым

Киев, 18 марта. Шведский журналист Стефан Лидгрен в своей статье для Nyhetsbanken обвинил украинский режим в «фашистских методах» давления на Россию с помощью водной блокады Крыма. Возмущение Линдгрена вызывает то, что в этой ситуации страдает население полуострова.

Журналист напомнил, что Рада собирается принять декрет, запрещающий поставки воды в Крым. Инициаторами этого документа стала фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко и партия «Голос». По мнению этих политических сил, данный декрет нужен, чтобы не дать правительству нового украинского лидера Владимира Зеленского «заключить тайные договоры» с Россией. Линдгрен же уверен, что «националистам Крым нужен как инструмент агитации и распространения русофобии».

«А вот страдания гражданского населения полуострова, среди которого много украинцев, им безразличны, видимо», — констатирует он.

Линдгрен также обратил внимание, что «так называемые друзья Киева», в частности Швеция и Польша, спокойно закрывают глаза на то, что Киев так грубо нарушает нормы международного права. Он заметил, что это продолжается уже давно. Так, после референдума 2014 года, когда крымчане решили воссоединиться с РФ, украинские националисты сначала заблокировали Северо-Крымский канал, а потом киевские власти официально его перекрыли используя в качестве предлога отсутствия оплаты. Когда Россия предложила оплатить недостачу, Украина отказалась и продолжила обвинять Москву в «оккупации». «Логика» украинской стороны была такая: раз Россия якобы «оккупант», то пусть сама и разбирается с этой ситуацией.

Линдгрен убежден, что охваченный националистическими настроениями Киев просто шантажирует РФ водой, но при этом отрицают, что их методы — самое настоящее военное преступление против гражданского населения полуострова.

Журналист также совершил небольшой экскурс в историю и напомнил, что Северо-Крымский канал был построен еще в 1961–1971 годах во времена СССР, и теперь те объемы воды из Днепра, которые население Крыма не получает уже шесть лет, просто выливаются в Черное море.

Напомним, 6 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал прекратить «спекуляции и домыслы» по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым. Таким образом, он подтвердил, что Киев не собирается прекращать водную блокаду.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов после этого в эфире НСН предложил, засудить Украину за перекрытие поставок на полуостров.

16 марта в шестую годовщину воссоединения с Россией глава регионального парламента Крыма Владимир Константинов сообщил о завершении подсчета ущерба, причиненного республике за годы, проведенные в составе Украины, отмечает «Царьград». После этого, по его словам, Крым может «с цифрами на руках» конкретно указать, к каким последствиям для региона привело нахождение под властью Киева.