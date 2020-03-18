РЖД разрешит пассажирам сдать невозвратные билеты и обратиться в кассы после карантина

Москва, 18 марта. Пассажиры, купившие «невозвратные» билеты на поезда компании ОАО «РЖД», смогут сдать их до 10 апреля в кассах компании на том же основании, как и обычные проездные документы. Для тех, кто сейчас находится на карантине, возможность сдать билет продлевают при наличии медсправки до окончания карантинных мер, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Письмо с соответствующими объяснениями разослали участникам программы «РЖД-Бонус» 18 марта.

«В связи с распространением вируса отменяются многие массовые мероприятия, посещение которых вы, возможно, планировали заранее. Мы идем навстречу пассажирам», – говорится в сообщении от компании.

Кроме того, в РЖД рассказали своим пассажирам, какие меры борьбы с угрозой распространения коронавируса применяются в российских поездах. Сообщается, что все составы до и после каждого рейса обрабатывают «с применением дезинфицирующих моющих средств, активных в отношении вирусов», особенно тщательно протирают дверные ручки и столики.

«Наши сотрудники также проходят специальный инструктаж, работают четко и слаженно, чтобы путешествие прошло комфортно», – утверждают в РЖД.

Добавим, что в связи с коронавирусом РЖД приостановила движение поездов в Берлин, Париж, Прагу, временно отменено курсирование пассажирских поездов в сообщении с Киргизией и Таджикистаном.