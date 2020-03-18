Переболевший коронавирусом гражданин Китая рассказал, как не заразиться

Москва, 18 марта. Переболевший коронавирусом гражданин Китая Вань Юньбинь рассказал, как уберечься от вируса. Положительный настрой является важным фактором для иммунной системы.

Китаец лечился в инфекционной больнице в Чите и был выписан 12 февраля. Супруга иностранца передала его рекомендации, как не заболеть.

Во-первых, нужно высыпаться, регулярно отдыхать и не переутомляться. В людных местах следует надевать маску, дом нужно часто проветривать.

Он призвал россиян не паниковать и стараться почаще думать о хорошем, пишет издание Ura.ru.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Китайские власти сообщили в ВОЗ об очаге заражения — городе Ухань только 31 декабря.

По последним данным, число зараженных вирусом превысило 200 тысяч человек, жертвами стали более восьми тысяч человек. Эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад.