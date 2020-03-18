Протодиакон Кураев призвал воспринимать коронавирус как «епитимью, наложенную Господом»

Протодиакон Русской православной церкви, писатель и богослов Андрей Кураев, который стал участником круглого стола в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей, посвященного коронавирусу, по окончании мероприятия ответил на вопросы ФАН. Тема, которую наше издание обсудило с отцом Андреем, — как ограничительные меры, связанные с эпидемией COVID-19, могут повлиять на отмечание главного праздника всех христиан — Пасхи, которая для православных наступит 19 апреля.

По мнению отца Андрея, нынешняя ситуация — повод серьезно задуматься о вере.

«Из того, что мы услышали от врачей, к Пасхе все это вряд ли рассосется, скорее наоборот, эпидемия достигнет своего пика», — ответил протоиерей.

В связи с этим Андрей Кураев рассказал о жившем в X веке преподобном Симеоне, который добавил очень важные слова в песнопение, звучащее в православных храмах.

«Субботнее песнопение звучит так: «Воскресение святое видевшие, поклонимся святому господу Иисусу». Симеон-богослов вставляет с эту молитву такие слова: «Воскресение Христово в себе самих видевшие», мне кажется, это стоит пояснить: главное — это внутреннее. Это такой чисто монашеский совет. А многолюдные собрания, где мы ощущаем общий локоть, — это некий бонус, вполне человеческий», — говорит отец Андрей.

По мнению Кураева, это не единственная причина, по которой происходящие вокруг эпидемии следует воспринимать как некое испытание.

«У нас, православных, причастие — это такая необходимая вещь. Но при этом давайте не будем забывать, что сама церковь столетиями делала все, чтобы отлучить людей от причастия. Она вводила все новые и новые барьеры, мешающие причащаться. Обязательный пост перед причастием, присутствие на вечерних службах, исповедь, плюс воздержание от каких-то действий, которые церковные пастыри считали грехом. Как сказал однажды [священник и писатель] Павел Флоренский: «У меня такое ощущение, что высота иконостаса росла пропорционально уровню падения духовной жизни самой церкви», — говорит Андрей Кураев. «То есть, когда церковь была молодой и здоровой, ей не нужно было отделение того, что в алтаре, от обычной жизни людей. Все были одной семьей, одним организмом, а потом стали появляться искусственные ограничения. Это я к тому, что сама церковь веками удаляла причастие — то есть тело Христово — от людей. Поэтому давайте воспримем то, что сейчас происходит, как некую епитимью (церковное наказание за грехи. — Прим. ФАН), которую Господь на нас наложил. У нас что, грехов нет? Масса — и у церкви, как организации, и у каждого из нас».

Поэтому нужно просто смириться перед волей божьей, призывает отец Андрей.

«Мне говорят: надо идти причащаться и верить в волю божию. А вы не воспринимаете все происходящее как волю божию?! Может, его воля, как раз, чтобы вы заболели? Почему вы так безбоязненны, почему вы считаете, что бог обязан защитить вас от вашей же глупости?» — вопрошает священник.

По мнению протодиакона, именно в этом суть Великого поста и встречи Пасхи — переосмыслить свое отношение к вере.

«Мне кажется, настоящий пост — воздержаться от того, что мне очень нравится, в том числе от службы. Я очень люблю великопостную службу, особенно в Страстную седмицу, очень люблю Пасху. Но, если Господь так привел, давайте пробовать в этом увидеть какой-то духовный смысл. Что у нас не так? Почему Господь нас этой радости лишил? А может, слишком легкой стала нам казаться эта радость в последние годы, слишком дешевым стал доступ к этой радости? Может, над всем этим стоит задуматься в карантинном уединении?» — резюмировал Андрей Кураев.

В России, как и в других странах, в связи с пандемией, вызванной коронавирусом, введены серьезные карантинные ограничения. Пока эти ограничения не коснулись церковных служб, однако многие конфессии сами ограничивают молитвенные собрания верующих и отказываются от многих мероприятий.