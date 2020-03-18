Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменен из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Турнир UFC 249, на котором должен был состояться поединок российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, отменили из-за коронавируса. Такое решение в среду приняла атлетическая комиссия штата Нью-Йорк.

«Из-за осторожности и в соответствии с недавними рекомендациями центра по борьбе с болезнями и штата Нью-Йорк, спортивная комиссия сообщила, что UFC 249 нельзя проводить в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

В то же время президент UFC Дэйна Уайт поспешил успокоить фанатов, заявив, что бой Нурмагомедова и Фергюсона в любом случае состоится. Отметим, что турнир был запланирован на 18 апреля и должен был состояться в Бруклине.

Всего было анонсировано 12 боев в разных весовых категориях, однако схватка Нурмагомедова и Фергюсона должна была стать гвоздем программы. Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Дважды занимал вторую строчку лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. В основе его стиля — самбо, дзюдо и панкратион.

Тони Фергюсон был временным чемпионом UFC в легком весе. Победил во всех 12 последних боях, причем два из них закончил техническим нокаутом. В бою использует техники бокса, бразильского джиу-джитсу, тайского бокса и борьбы.