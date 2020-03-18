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Победа «Конкорда» должна стать примером для всех, кто незаконно преследуется властями США

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Победа «Конкорда» должна стать примером для всех, кто незаконно преследуется властями СШАМосква, 18 марта. Группа компаний «Конкорд» застала врасплох американских гособвинителей, которые не ожидали встречного иска на 50 миллиардов долларов. Об этом заявил политолог-американист Юрий Рогулев.

17 марта суд в США удовлетворил просьбу американских прокуроров закрыть дело против российской группы компаний «Конкорд» о так называемом «вмешательстве в выборы».

Позднее глава «Конкорда» Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска на 50 миллиардов долларов против США за незаконное преследование и санкции. Бизнесмен подчеркнул, что американские власти в течение двух лет незаконно обвиняли компанию «Конкорд» во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.

По словам Рогулева, американские гособвинители не ожидали встречного иска от «Конкорда». Кроме того, закрытие дела в отношении российской компании свидетельствует о том, что доказательная база в этом политизированном деле изначально была шаткой.

«Предъявление этих доказательств в суде в открытой форме, поскольку ответчик — российская компания, а не американская, «выделки не стоит», — отметил Рогулев.

Член Совета Федерации Андрей Климов выразил уверенность, что все преследуемые США граждане и компании должны последовать примеру Евгения Пригожина и выдвинуть встречные иски американским властям.

«Я считаю, что все должны им встречные иски выставлять, потому что они обнаглели до невозможности. У них очень много политизированных решений. Они любят других поучать, а сами фору дают всем государствам мира», — пояснил сенатор.

Депутат Госдумы Антон Морозов назвал правильными действия компании «Конкорд». Парламентарий уверен, что у российской компании есть все шансы на победу в американском суде, передает «Политика Сегодня». Он также добавил, что победа «Конкорда» должна стать примером для всех, кто незаконно преследуется властями США.

«Необходимо отстаивать свои права в суде и показывать все факты, которые говорят о несостоятельности этих обвинений. Компания «Конкорд» серьезно взялась за свою правовую защиту. В отличие от многих других российских компаний, которые попали под американские санкции и никак на это не отреагировали»», — подчеркнул Морозов.

Стоит отметить, что американские прокуроры предложили закрыть дело против «Конкорда» всего за несколько недель до предполагавшегося судебного процесса. Однако власти США намерены привлечь к суду 13 граждан России, которые якобы пытались «манипулировать мнением пользователей в социальных сетях» в интересах Трампа в разгар предвыборной президентской гонки в 2016 году.

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Источник: «Политика Сегодня»
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