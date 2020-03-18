Москва, 18 марта. Группа компаний «Конкорд» застала врасплох американских гособвинителей, которые не ожидали встречного иска на 50 миллиардов долларов. Об этом заявил политолог-американист Юрий Рогулев.

17 марта суд в США удовлетворил просьбу американских прокуроров закрыть дело против российской группы компаний «Конкорд» о так называемом «вмешательстве в выборы».

Позднее глава «Конкорда» Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска на 50 миллиардов долларов против США за незаконное преследование и санкции. Бизнесмен подчеркнул, что американские власти в течение двух лет незаконно обвиняли компанию «Конкорд» во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.

По словам Рогулева, американские гособвинители не ожидали встречного иска от «Конкорда». Кроме того, закрытие дела в отношении российской компании свидетельствует о том, что доказательная база в этом политизированном деле изначально была шаткой.

«Предъявление этих доказательств в суде в открытой форме, поскольку ответчик — российская компания, а не американская, «выделки не стоит», — отметил Рогулев.

Член Совета Федерации Андрей Климов выразил уверенность, что все преследуемые США граждане и компании должны последовать примеру Евгения Пригожина и выдвинуть встречные иски американским властям.

«Я считаю, что все должны им встречные иски выставлять, потому что они обнаглели до невозможности. У них очень много политизированных решений. Они любят других поучать, а сами фору дают всем государствам мира», — пояснил сенатор.

Депутат Госдумы Антон Морозов назвал правильными действия компании «Конкорд». Парламентарий уверен, что у российской компании есть все шансы на победу в американском суде, передает «Политика Сегодня». Он также добавил, что победа «Конкорда» должна стать примером для всех, кто незаконно преследуется властями США.

«Необходимо отстаивать свои права в суде и показывать все факты, которые говорят о несостоятельности этих обвинений. Компания «Конкорд» серьезно взялась за свою правовую защиту. В отличие от многих других российских компаний, которые попали под американские санкции и никак на это не отреагировали»», — подчеркнул Морозов.

Стоит отметить, что американские прокуроры предложили закрыть дело против «Конкорда» всего за несколько недель до предполагавшегося судебного процесса. Однако власти США намерены привлечь к суду 13 граждан России, которые якобы пытались «манипулировать мнением пользователей в социальных сетях» в интересах Трампа в разгар предвыборной президентской гонки в 2016 году.