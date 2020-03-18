Бикович изумил Собчак своим отношением к сексу

Москва, 18 марта. Сербский и российский актер кино и театра Милош Бикович откровенно рассказал в интервью Ксении Собчак о своем отношении к сексу.

Бикович, полюбившийся россиянам по фильмам «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж» и «Холоп», стал гостем шоу «Осторожно, Собчак». Собеседники обсудили самые разные темы, подробно остановившись на вопросе интима.

К большому изумлению ведущей Бикович заявил, что заниматься сексом ради удовольствия — слабость. Актер считает, что люди должны бороться с похотью. Собчак, услышав это, вспомнила о многочисленных романах Биковича.

«Согласен! Я не думаю, что я идеальный, я не думаю, что веду правильный образ жизни, но я понимаю хотя бы, что то, что я делаю, – неправильно. Но я стараюсь быть лучше, я стараюсь что-то менять», – признался актер.

Собчак поинтересовалась, может, Бикович занимается в этих целях какими-то специальными практиками, на что артист ответил утвердительно. Актер соблюдает пост вместе со всем православным миром.

Бикович в 2016 году состоял в отношения с российской моделью Сашей Лусс. Спустя время стало известно о его романе с Аглаей Тарасовой. Девушка сыграла главную роль в мелодраме «Лед» и ее продолжении. В начале 2018 года пара объявила о расставании. Затем Бикович завязал отношения с моделью Барбарой Таталович, но и этот роман длился недолго.

Ранее актер Вилен Бабичев объяснил, почему серб Бикович, по его мнению, стал таким популярным в России. Причина, на его взгляд, кроется в том, что он не только прекрасный артист, но и невероятно харизматичный человек.