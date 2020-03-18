Зарезавший сожительницу в суде прятался в доме матери. ФАН-ТВ

Сожительница Вячеслава Попова, подала на него в суд за побои. Сегодня в первоуральском мировом суде должно было состояться заседание по административному делу. Мужчина напал с ножом на Полину Драницу прямо в здании суда, от полученных ранений она скончалась на месте. Также от его рук пострадали пристав и ещё один посетитель. После нападения Попов скрылся с места преступления. В состоянии алкогольного опьянения его нашли в подъезде, где по предварительным данным, проживает его мать.