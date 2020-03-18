Доллар превысил отметку в 80 рублей на торгах Московской биржи

Москва, 18 марта. Курс доллара на торгах Московской биржи превысил отметку в 80 рублей, евро подбирается к уровню в 88 рублей, свидетельствуют данные ММВБ.

По данным на 19.12 стоимость «американца» на торгах составила 80,76 рубля. Европейская валюта торгуется по 87,49 рубля.

Отрицательную динамику демонстрируют цены на нефть. Согласно информации электронных торгов Лондонской биржи ICE, стоимость эталонной Brent побила антирекорд 2003 года и упала ниже 26 долларов за баррель. Легкая WTI также побила антирекорд 2002 года — цены на баррель составили ниже 24 долларов.

Нестабильность на нефтяном рынке, которая ударила по российской национальной валюте, связана с событиями 6 марта, когда страны-участницы ОПЕК+ не смогли прийти к решению о продлении ограничения добыче нефти. В результате Саудовская Аравия увеличила объемы добычи и снизила цену на сырье.