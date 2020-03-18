Пелагея прокомментировала отмену Евровидения из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Певица Пелагея прокомментировала отмену Евровидения из-за вспышки коронавируса в Европе. По ее словам, участники от России смогут представить страну на конкурсе, когда ситуация нормализуется, и даже выиграют в нем.

«Раз конкурс отменили, значит, всему свое время. Мне кажется, это была отличная идея с командой Little Big, которая должна была поехать от России. Так что, я думаю, вся эта ситуация с вирусом закончится, конкурс состоится, они поедут и выиграют», — сказала исполнительница в комментарии RT.

О том, что в этом году главный музыкальный конкурс не состоится, стало известно несколько часов назад. Отмену подтвердили в женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (ЕВС). Как сообщили в ЕВС, решение «было трудным», но оно мотивировано неопределенностью, связанной с распространением инфекции. Организаторы подчеркнули, что речь идет именно об отмене, а не о переносе конкурса.

Музыкальные эксперты назвали решение правильным. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио Sputnik отметил, что «в мире сейчас есть гораздо более серьезные проблемы», и когда повсеместно отменяются крупнейшие мировые спортивные первенства, «было бы смешно не отменять Евровидение». По словам Пригожина, отмена — это «логичный финал».

Россию на конкурсе в Роттердаме должна была представлять группа Little Big с песней Uno, напоминает «Дейта».

Несмотря на отмену, в 2021 году на Евровидение смогут приехать исполнители и группы, приглашенные в этом году, уточняет «ФедералПресс». Однако, по правилам конкурса, они обязаны будут представить новые песни. Это значит, что и Little Big придется подготовить новый хит.