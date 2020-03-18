Шаповалов: Концлагерь ИГИЛ в Сирии превратился в идеальный инкубатор для коронавируса

В сирийских лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол» введен карантин из-за вспышки неизвестной инфекции, от которой погибло уже несколько десятков человек. Погибшие страдали от высокой температуры, сухого кашля и затруднений дыхания. О том, чем грозит вспышка «неизвестного» заболевания в условиях сирийских лагерей беженцев, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Оккупационный пациент

На фоне тяжелейшей гуманитарной обстановки и антисанитарии в «Эр-Рукбане» и «Аль-Холе» число зараженных увеличивается с каждым днем. При этом уже в начале марта появились сообщения о распространении «неизвестной инфекции» среди боевиков группировки «Магавир ат-Таура», которая действует в оккупированной США «зоне деконфликтации» вокруг военной базы США «Ат-Танф» на юге Сирии.

Вероятный источник инфекции — военнослужащие международной коалиции, которые прибыли в зону «Ат-Танфа» из Европы и США, где стремительно распространяется коронавирусная пандемия. Для ликвидации вспышки из Иордании прибыли врачи «Сирийско-американского медицинского общества» (SAMS), которые ограничили контакты с боевиками и запретили любые перемещения в лагере беженцев «Эр-Рукбан».

Судя по стремительному распространению заболевания в лагере беженцев, карантин был введен слишком поздно. Отчаянная ситуация в «Эр-Рукбане» усугубляется катастрофической нехваткой пищи, воды, медикаментов и квалифицированной медицинской помощи. При этом США готовы на самые жесткие меры, чтобы не выпустить сирийцев из лагеря.

Зараженный концлагерь

Заявления пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер о том, что в Сирии не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19, относятся только к территории, подконтрольной Дамаску, и оккупированной Турцией части провинции Идлиб. Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев заражения коронавирусом, правительство Сирии предпочло закрыть кафе и рестораны в качестве превентивной меры.

Тем временем значительная часть территории Сирии остается вне международной юрисдикции, специалисты международных организаций не допускаются в такие места, как лагеря «Эр-Рукбан» или «Аль-Хол». Распространение коронавируса в лагерях беженцев в условиях отсутствия доступа к медицинской помощи может привести к биологической катастрофе во всем регионе.

Напомним, после разгрома террористов ИГИЛ1 в лагере беженцев «Аль-Хол» были размещены порядка 40 тысяч жен боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ; запрещено в РФ) с детьми, а также до двух тысяч боевиков. Многочисленные источники сообщали о том, что гуманитарная и эпидемиологическая ситуация в «Аль-Холе» — катастрофическая. Хотя «Аль-Хол» не испытывает столь серьезных проблем с продовольствием, как «Эр-Рукбан», серьезнейшей проблемой там оказалась антисанитария — в лагере не хватает уборных на всех, что привело к распространению кишечных болезней (естественно мыло и чистая вода в «Аль-Холе» также являются предметами роскоши).

На фоне гуманитарной катастрофы «жены ИГИЛ» постепенно захватывают контроль в лагере, превращая его в «Вилаят аль-Хол». Регулярно происходят убийства и нападения.

Эксперимент с коронавирусом в концлагере ИГИЛ

В условиях пандемии закрытые лагеря беженцев неминуемо превращаются в резервуары для инфекции, считает политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Наиболее опасная ситуация — на территориях, которые не контролируются официальной властью, и где при этом большая скученность населения, вынужденная антисанитария, характерная для лагерей беженцев, и практически полное отсутствие медицинской помощи. В таких условиях лагеря беженцев становятся идеальным инкубатором для распространения любого вируса», — предупредил он.

Беженцы в «Аль-Холе» и «Эр-Рукбане» и раньше существовали в режиме концентрационного лагеря. а обитатели этих лагерей оказались подопытными, на которых ставятся бесчеловечный медицинский эксперимент, чтобы выяснить, насколько вирус смертоносен, отметил Шаповалов в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Новое Средневековье

«Это настоящая гуманитарная катастрофа, и ВОЗ, и ООН должны обратить внимание на данную ситуацию, мир должен всерьез озаботиться этой проблемой. Такие человеческие резервуары всегда были разносчиками всевозможных болезней — нынешняя ситуация напоминает Средневековье, — отметил Владимир Шаповалов, — времена распространения чумы и других заболеваний. Это серьезнейшая угроза для всех».

Шаповалов напомнил, что даже запертым в «Эр-Рукбане» и «Аль-Холе» беженцам регулярно удается выбраться — и не только в города Сирии, но и дальше — в Турцию и Европу. А вот боевиков из «Магавир ат-Тауры» регулярно перебрасывают через территорию Иордании в Даръа и Эс-Сувейду.

«Это усугубляет и без того тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Все это, конечно, чрезвычайно опасно, особенно в условиях бесконечных военных действий и разрушенной инфраструктуры. Простой пример: самый примитивный совет по профилактике вируса — регулярная гигиена, например, мытье рук с мылом после любых контактов с людьми, — напомнил Шаповалов. — Я уж не говорю о масках и гигиенических средствах. Даже мытье рук в лагерях беженцев является роскошью — а это значит, что вирус будет распространяться, как от спички, брошенной в бочку бензина — достаточно одного-двух случаев, и весь лагерь беженцев превратится в «коронавирусную бомбу».

Необходимо прекращение военных действий, вывод оккупационных войск, передача всех территорий под контроль Дамаска, чтобы правительство Сирии могло бороться с эпидемией, подытожил собеседник ФАН.

Между тем эксперты указывают на то, что вирус, распространившийся из города Ухань, мог иметь американское происхождение. Официальный представитель Китая Чжао Лицзянь объявил, что SARS-CoV-2 в Ухань привезли американские военные.

1 Организация запрещена на территории РФ.