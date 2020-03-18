Депутаты из-за коронавируса перейдут на встречи с избирателями по Skype и WhatsApp

В течение региональной недели, которая начинается в рабочем графике депутатов Госдумы с 23 марта, некоторые парламентарии перейдут на новый формат общения с населением, чтобы не подвергать себя и людей угрозе распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что такие меры официально не введены Госдумой, отдельные депутаты их предусмотрели и рассказали о них Федеральному агентству новостей.

На удаленную работу с избирателями переходят члены фракции «Справедливая Россия», рассказала ФАН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Такие указания нам дали, — подтвердила она. — Что касается контактов с учреждениями, здесь мы договорились, что массовых встреч с коллективами не будет, но с руководством учреждений я обязательно встречусь и переговорю по их проблемам».

Как рассказала Елена Драпеко, сначала во фракции договорились перенести плановый прием избирателей на более позднее время, затем отпустили на карантин некоторых помощников.

«Это было довольно жестко, но необходимо, чтобы лишние люди по Госдуме не ходили, — объяснила депутат. — Также запрещено принимать здесь гостей и экспертов, совещания проводить, только по решению либо руководства Госдумы, фракций либо председателя комитета. Сюда не могут пройти даже помощники на общественных началах со своими удостоверениями».

Добавим, что с 17 марта депутатам Госдумы ограничили возможность выписывать разовые пропуска для посетителей. Это право осталось только за спикерами, главами комитетов и парламентских фракций. Журналисты с постоянной аккредитацией попадают в Госдуму только по специальному списку, который составляется ежедневно.

По словам Елены Драпеко, депутаты теперь активно используют Skype, разговаривают по телефону с теми избирателями, которые не умеют пользоваться Интернетом, а документы просят пересылать по электронной почте и в мессенджеры.

«Но работа у нас продолжается, — уверяет депутат. — Завтра заседание комитета по культуре, будет видеотрансляция. Сегодня я вела переговоры со Счетной палатой, также готовлю ответы на письма избирателей. У нас довольно бурная деятельность, но мы, к сожалению, ограничены в личном общении».

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал ФАН, что во фракции «Единая Россия» специальных распоряжений на этот счет не было.

«Я только смотрю на те решения, которые принимаются в регионе, — объяснил парламентарий. — Как депутат от города Москвы, где ввели ограничения на мероприятия с участием более 50 человек, я уже приступил к работе по обеспечению безопасности от коронавируса. Уже сегодня провожу прием граждан по Skype, поскольку жители так или иначе звонят, записываются, у них есть вопросы, которые нужно разрешать в оперативном порядке. Жители приходят в приемную или прямо дома включаются в режим Skype-конференции».

Депутат рассказал, что сегодня провел уже четыре приема граждан по Интернету, а на региональной неделе через Skype запланировано порядка 20 встреч.

«Многие вопросы решаем с колес, — сказал Выборный. — Вижу, что многие довольны такой работой. Это реально работает. Так мы минимизируем заражение с одной стороны, а с другой стороны, насущные вопросы снимаются с повестки дня. Поэтому здесь динамика достаточно позитивная».

Один из главных борцов с коронавирусом в Госдуме — глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. В те дни, когда COVID-19 только начал распространяться по планете и еще не перешел в пандемию, политик уже выступал с трибуны нижней палаты парламента в белых перчатках и предлагал отказаться от рукопожатий. Он даже передает в подарки своим коллегам по фракциям медицинские и перчатки и уверяет, что готов обеспечить средствами индивидуальной защиты хоть всю Госдуму.

Что касается приема по Skype, то таким методом депутатов ЛДПР не удивишь: некоторые ведут его уже восемь лет. Башкортостанское региональное отделение ЛДПР под руководством депутата Госдумы Ивана Сухарева первым ввело практику проведения интерактивных приемов граждан с помощью видеоконференции по Skype.

«Этот способ оказался очень удобным, —– поделился своим опытом Иван Сухарев. —Весной дороги в регионах бывают разбиты, да и зимой бывает непросто добраться от одного города в другой на прием. Такой переезд может занимать до 11 часов, а ведь надо еще с людьми пообщаться, уделить внимание всем желающим поделиться своей проблемой. А по Skype-конференции люди, находясь на расстоянии сотен километров, могут обратиться за помощью к депутату».

По словам парламентария, сейчас формат интерактивного приема введен во многих отделениях ЛДПР по стране. Сотрудники отделений оценивают количество людей, пришедших на прием, и организуют видеозвонок депутату. Кроме того, активисты могут приехать домой к тяжело больным, маломобильным и пожилым людям и помочь им связаться с представителем Госдумы по видеосвязи.

«Прямо сегодня я из Москвы провел интерактивный прием граждан с жителями Республики Башкортостан через мессенджер WhatsApp, — рассказал ФАН Иван Сухарев. — В связи с тревожными новостями о пандемии короновируса одна из жительниц республики обратилась ко мне по видеосвязи и была рада рассказать о своей проблеме, не выходя из дома. Житель Уфы тоже обратился виртуально. Лично прийти на прием ему не позволяет здоровье: передвигается он только на инвалидной коляске. Но он рассказал о своей проблеме, получил необходимую консультацию и был рад, что хоть кто-то его выслушал и оказал необходимую помощь».

По мнению Сухарева, формат интерактивного приема граждан сейчас крайне необходим и востребован.

«С экранов телевизоров и сети Интернет мы постоянно слышим о пандемии короновируса и мерах защиты и предосторожности, которые предполагают соблюдения гигиены, отказ от посещения мест большого скопления людей, а где-то и полной изоляции, — сказал собеседник агентства. — Между тем, каждодневные проблемы наших граждан никуда не исчезают, и решать их необходимо своевременно. Такая обстановка не должна препятствовать праву гражданина обратиться за необходимой ему помощью. В данном случае интерактивный прием граждан — это выход из ситуации, поскольку именно такой формат позволит каждому находиться в постоянном контакте с депутатом».

Добавим, что 16 марта Госдума объявила об изменении режима работы в связи с угрозой распространения коронавируса. Отменены парламентские слушания, круглые столы и другие большие мероприятия с участием экспертов. Депутаты решили по-новому организовать график пленарных заседаний и встреч с избирателями. Одну неделю месяца парламентарии работают в рамках пленарных заседаний, вторую — в своих комитетах, на третью неделю снова возвращаются к пленарным заседаниям и завершающую неделю проводят в регионах.