Сирия новости 18 марта 19.30: курдские боевики обстреляли мирных жителей в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре террористы ИГ* сожгли мужчину

Сирия, 18 марта. Курдские боевики открыли огонь по жилым кварталам города Африн. В Дейр-эз-Зоре террористы «Исламского государства»1 заживо сожгли мирного жителя. В Латакии «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет огонь из ПТУРов по позициям САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Отряды народной самообороны» (YPG): обстреляли город Африн в Алеппо, убив и ранив несколько человек.

ВС Турции: контратаковали курдских боевиков на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли из ПТУРов позиции правительственных сил в Латакии.

«Исламское государства» (ИГ1, ИГИЛ1): подожгли мирного жителя на стадионе в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

В горных районах во северо-востоке провинции продолжились боестолкновения сирийской армии и отрядов «Хайят Тахрир аш-Шам». С поддержкой «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) террористы нанесли удары их ПТУРов по позициям Сирийской арабской армии (САА). По информации портала Aleppo AMC, подразделения САА открыли ответный огонь из тяжелой артиллерии в окрестностях поселков Ат-Тафаджия и Аль-Ямадия.

Провинция Алеппо

Продолжились провокации курдских бандформирований у линии разграничения сил турецкой армии и «Отрядов народной самообороны» (YPG). На севере Алеппо артиллерийские подразделения армии Турции атаковали укрепления курдских боевиков в окрестностях города Тель-Рифат, о чем сообщает портал Aleppo AMC. Источник так же передает, что курдские боевики совершили вылазку в зону операции «Щит Ефрата», где обстреляли окрестности города Африн. Огонь из пулеметов велся по жилым кварталам. По предварительным данным, погибло четыре человека, еще несколько получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» совершили вылазку в поселок Аль-Хавиджа и убили одного гражданского. По информации Telegram-канала Directorate 4, террористы ворвались на стадион, где проходил футбольный матч. На глазах у всех собравшихся боевики выволокли на поле мужчину, облили его бензином и подожгли. Он скончался от полученных ожогов. В распространяемом в социальной сети Twitter обращении террористы заявили, что убитый сотрудничал с «Демократическими силами Сирии» (SDF) и расправа над ним будет служить примером для остальных жителей поселка, которые захотят содействовать SDF.

«Демократические силы» выпустили из тюрьмы Хамиса Джаиля, уроженца деревни Букрус, которого арестовали в ходе рейда полгода назад, как передает агентство Deir Ezzor. Ранее мужчину обвиняли в связи с ИГ, однако под давлением родоплеменного союза, который поручился за Джаиля, SDF были вынуждены выпустить его.

Провинция Идлиб

Исполняющий обязанности губернатора провинции Идлиб Мухаммед Фади ас-Саадун заявил, что, если Анкара не сможет выполнить московские соглашения и возобновить движение по трассе М4, которая связывает провинции Алеппо и Латакия, то сирийская армия будет вынуждена вмешаться и сделать это силой. Напомним, что в настоящее время в Идлибской зоне деэскалации действует режим прекращения огня. Соглашение об этом было достигнуто в ходе переговоров президентов России и Турции в Москве 5 марта. По итогам шестичасовой аудиенции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о прекращении огня и совместных патрулированиях в коридоре безопасности, который сформирован у трассы М4. Турция в свою очередь должна была отвести подконтрольные ей формирования, однако боевики продолжают совершать нападения на САА. Оперативный штаб «Ва-Харид аль-Мунимин» отказался от соблюдения режима прекращения огня, «Хайят Тахрир аш-Шам» пообещала уничтожить любой конвой, который зайдет в зону их контроля. На трассе боевиками были сооружены насыпи из песка. Кроме этого, на другом участке дороги представителями вооруженных группировок были установлены железные шипы, в районе деревни Ариха взорван мост.

По информации Telegram-канала «Вестник Дамаска», в один из госпиталей Идлиба снова поступил тяжело раненный боевик «Сирийской национальной армии» Абу Тоу (настоящее имя - Сухейль Мухаммед Хамуд). Ранее 12 декабря он и группа его сподвижников попали под авиаудар ВВС Сирии. В прошлом Абу Тоу служил в правительственных войсках, в 2011 году дезертировал и присоединился к «Сирийской свободной армии», где стал наиболее известным оператором ПТРК за все время сирийского конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.