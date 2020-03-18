Нетребко показала опустевшие из-за коронавируса улицы Вены

Вена, 18 марта. Известная оперная певица Анна Нетребко показала фанатам свою прогулку по безлюдным улицам Вены, опустевшим из-за особого режима, который ввели в связи с пандемией коронавируса.

Народная артистка России постоянно гастролирует. Перед тем, как коронавирусная инфекция охватила европейские страны, она успела выступить в Германии, Бельгии и других государствах. Артистка была уверена, что все ее концерты состоятся, однако в Австрии, где она проживает, ввели карантин.

По словам Нетребко, власти Вены приняли решение закрыть все учреждения — от школ до театров. Работают лишь продуктовые магазины.

«Запрещен въезд и выезд из страны… Ощущение, что дыхание перекрыто», — призналась она.

Певица, судя по ее сообщениям в Instagram, все же нашла в ситуации плюсы: сделала уборку дома, перешила некоторые вещи и порадовала близких домашними блюдами.

На улицу Нетребко выходить не боится. Она даже решила снять свою прогулку по улицам Вены на видео. За все время похода, по всей видимости, в магазин певице встретился лишь один человек.

«Город призраков…», — откликнулся в комментариях davorin_jelacic.

«Пустота и тишина… Жутковато», — отметила asijatcherk.

«Крепитесь, даст бог, скоро этот кошмар закончится!» — пожелала liubovsukhankina.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч человек. От инфекции скончались более восьми тысяч заболевших. В пятерку стран, где выявлено наибольшее число инфицированных, входят Китай, Италия, Иран, Испания и Германия. Значительное число зараженных также есть в Южной Корее, США и Франции. В общей сложности коронавирус был выявлен в 167 странах мира.

Некоторые эксперты полагают, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, завезли американские военные. Еще в 2015 году в научном журнале Nature Medicine появилась статья, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.