Глава СЖР Соловьев отказался давать оценку наличию элитной недвижимости у главреда «Новой газеты»

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отказался давать оценку происхождению доходов главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

Ранее Федеральное агентство новостей послало запрос в Союз журналистов России с просьбой отреагировать на ситуацию с главным редактором «Новой газеты», который отказывается сообщать источник денег, позволивший его гражданской жене приобрести элитную недвижимость стоимостью 350 миллионов рублей.

Позже в издании «Открытые медиа» появился комментарий Соловьева, где тот признался, что СЖР не получал никаких обращений от РИА ФАН насчет проверки доходов Дмитрия Муратова. Он также подчеркнул, что в случае если бы кто-то и прислал такое заявление, организация дала бы на него ответ.

«Таких обращений не было и быть не может. СЖР не занимается недвижимостью и источниками доходов журналистов», — заявил Соловьев.

Корреспондент ФАН обратился за разъяснением к главе Союза журналистов России по поводу данного высказывания.

«Да, совершено правильно, я давал этот комментарий. Во-первых, я не получал от вас такой бумаги. Во-вторых, это крайне странно, потому что мы не занимаемся выяснением сколько у журналистов недвижимости. Это совершенно не наша задача. Мы не прокуратура и Следственный комитет, а Союз журналистов. Тем более Дмитрий Муратов не является членом Союза журналистов России», — объяснил Соловьев в беседе с ФАН.

Председатель СЖР также считает неэтичным давать оценку происхождению богатств Муратова со стороны организации.

«Так как у нас свобода печати, журналисты имеют право писать все, что не запрещено законом, но при этом обращаться к нам, — в Союз журналистов с просьбой давать оценку состоянию недвижимости кого-то из журналистов – это неэтично. Это совершенно не тот адрес, куда надо обращаться по этому поводу», — заверил собеседник ФАН.

Ранее ФАН опубликовал материал о супруге Муратова Ирине Столяровой, которая оказалась владелицей элитной недвижимости в центре Москвы стоимостью в 140 млн рублей. Кроме того, женщина владеет долями в московских квартирах (80 млн рублей), двумя парковочными местами (5 млн рублей), домами и землями в Подмосковье. В общей сложности стоимость недвижимости и иного имущества Столяровой оценивается в 350 млн рублей, хотя ее официальный доход с 2012 по 2018 годы составил 256 тысяч рублей.