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Глава СЖР Соловьев отказался давать оценку наличию элитной недвижимости у главреда «Новой газеты»

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Соловьев отказался комментировать сокрытие элитной недвижимости главредом «Новой газеты»

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отказался давать оценку происхождению доходов главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

Ранее Федеральное агентство новостей послало запрос в Союз журналистов России с просьбой отреагировать на ситуацию с главным редактором «Новой газеты», который отказывается сообщать источник денег, позволивший его гражданской жене приобрести элитную недвижимость стоимостью 350 миллионов рублей.

Позже в издании «Открытые медиа» появился комментарий Соловьева, где тот признался, что СЖР не получал никаких обращений от РИА ФАН насчет проверки доходов Дмитрия Муратова. Он также подчеркнул, что в случае если бы кто-то и прислал такое заявление, организация дала бы на него ответ.

«Таких обращений не было и быть не может. СЖР не занимается недвижимостью и источниками доходов журналистов», — заявил Соловьев.

Корреспондент ФАН обратился за разъяснением к главе Союза журналистов России по поводу данного высказывания.

«Да, совершено правильно, я давал этот комментарий. Во-первых, я не получал от вас такой бумаги. Во-вторых, это крайне странно, потому что мы не занимаемся выяснением сколько у журналистов недвижимости. Это совершенно не наша задача. Мы не прокуратура и Следственный комитет, а Союз журналистов. Тем более Дмитрий Муратов не является членом Союза журналистов России», — объяснил Соловьев в беседе с ФАН.

Соловьев отказался комментировать сокрытие элитной недвижимости главредом «Новой газеты»

Председатель СЖР также считает неэтичным давать оценку происхождению богатств Муратова со стороны организации.

«Так как у нас свобода печати, журналисты имеют право писать все, что не запрещено законом, но при этом обращаться к нам, — в Союз журналистов с просьбой давать оценку состоянию недвижимости кого-то из журналистов – это неэтично. Это совершенно не тот адрес, куда надо обращаться по этому поводу», — заверил собеседник ФАН.

Ранее ФАН опубликовал материал о супруге Муратова Ирине Столяровой, которая оказалась владелицей элитной недвижимости в центре Москвы стоимостью в 140 млн рублей. Кроме того, женщина владеет долями в московских квартирах (80 млн рублей), двумя парковочными местами (5 млн рублей), домами и землями в Подмосковье. В общей сложности стоимость недвижимости и иного имущества Столяровой оценивается в 350 млн рублей, хотя ее официальный доход с 2012 по 2018 годы составил 256 тысяч рублей.

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