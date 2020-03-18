Названо наиболее эффективное против коронавируса лекарство

Пекин, 18 марта. Глава Центра биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь заявил, что японский лекарственный препарат «Фавипиравир» (также продается под названием «Авиган») оказался весьма эффективным в борьбе против коронавируса.

«Фавипиравир» уже прошел клинические исследования, которые показали хорошую эффективность в лечении коронавируса нового типа. Пациенты, получавшие «Фавипиравир», выздоравливали быстрее, состояние их легких улучшалось гораздо более быстрыми темпами», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов.

Чжан Синьминь отметил, что препарат показал хорошие результаты в одной из больниц китайского города Шэньчжэнь. 35 из 80 пациентов получали «Фавипиравир» и уже через четыре дня после начала курса смогли полностью излечиться. Остальным же для этого потребовалось 11 дней. О позитивных результатах также докладывают врачи больницы в городе Ухань. У пациентов, принимающих препарат, быстрее снижалась температура и проходил кашель.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее посоветовала принимать от коронавируса парацетамол и не пить ибупрофен. По словам официального представителя ВОЗ, ибупрофен стоит принимать в том случае, если это лекарство было выписано врачом.

Вспышка короновирусной инфекции COVID-19 впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. За несколько месяцев зараза распространилась по всему миру. На сегодняшний день основными очагами заболевания являются Китай, Южная Корея, Италия, Испания и Иран. Вакцины от коронавируса нового типа пока не разработано.