Семь раненых сирийских наемников доставили в больницу в районе Аль-Хашан

Триполи, 18 марта. Несколько сирийских наемников, получивших ранения при вооруженных провокациях против Ливийской национальной армии (ЛНА), были доставлены в госпиталь в районе Аль-Хашан. Отмечается, что медики также перевозили тело погибшего боевика.

Как в среду, 18 марта, отмечает пользователь Twitter, четыре машины скорой помощи доставили в больницу 7 раненых сирийских боевиков и одного погибшего.

Бандформирования, подчиняющиеся руководству ПНС во главе с Файезом Сарраджем, продолжают обстреливать ЛНА и совершать вооруженные провокации. В ночь со вторника на среду было зафиксировано множество эпизодов нарушения режима прекращения огня со стороны террористов, при которых использовались тяжелые виды вооружения.

Ранее глава МИД Восточного правительства Абдель Хади Хувейдж подчеркивал, что эскалация кризиса в Ливии происходит на фоне усиливающейся деятельности террористов, с которыми борется ЛНА. По его словам, мировое сообщество понимает, что терроризм в стране поддерживается Турцией, направляющей в Ливию оружие и завербованных сирийских боевиков.