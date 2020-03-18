Севастополь, 18 марта. В борьбе с коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности, русский «авось» недопустим, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Севастополе.

Глава государства подчеркнул, что Минздрав держит ситуацию с COVID-19 на полном контроле, а информация, поступающая от органов власти по данной проблеме, объективна, и так и будет впредь.

В связи с этим он призвал не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.

«Некоторые распространяют недостоверную информацию осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям», — подчеркнул Путин.

Напомним, накануне ряд СМИ, поддерживаемые Михаилом Ходорковским, распространяли недостоверную информацию о том, что в Москве якобы собираются вводить карантин, включающий остановку предприятий и транспорта. Позже эту информацию официально опровергли. К слову, это уже далеко не первый случай, когда МБХ-медиа распространяют недостоверную информацию с целью дестабилизации обстановки в России (чтобы помочь россиянам ориентироваться в современном медиапространстве и точно понимать, какие цели преследует тот или иной ресурс, Федеральное агентство новостей в мае 2019 года разработало специальный классификатор СМИ).

Согласно официальным данным оперативного штаба, отслеживающего ситуацию с распространением коронавируса в России, за последние сутки в РФ было выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших составило 147. Пять пациентов выздоровели.

11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Более 170 тысяч человек в 159 странах мира заражены им.