Евровидение 2020 отменили из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Россия прекращает полеты в Великобританию, США и ОАЭ Россия закрывает перелеты еще в несколько стран. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил с 20 марта ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, об этом сообщается на сайте правительства. Ограничения, связанны с распространением коронавируса. Под исключение попадают регулярные рейсы из Шереметьево в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно, и чартерные рейсы для вывоза россиян из этих стран. По данным Ростуризма в мире сейчас находится около 100 тысяч туристов из нашей страны. С большими проблемами сталкиваются самостоятельные путешественники. МИД России рекомендовал всем гражданам, оказавшимся в такой ситуации, незамедлительно связываться с консульскими службами. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян минимизировать зарубежные поездки. «Я хотела бы процитировать заявление премьер-министра России Михаила Мишустина от 14 марта следующего содержания, прямая цитата: «Мы просим наших граждан минимизировать поездки», — напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Добавим, что также ограничено авиасообщение России с такими странами как Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Германия, Франция, Испания, Норвегия и Швейцария. Подобные запреты вводят и другие государства. Также сегодня в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла конференция на тему «Коронавирус в России — прогнозы и контроль», посмотреть ее вы можете на нашем канале в Youtube.

Дело о нападении на дипмиссию РФ в Киеве СК РФ возбудил уголовное дело из-за нападения на посольство нашей страны в Киеве. Напомним, 14 марта 2020 года радикалы под антироссийские лозунги надругались над флагом нашей страны и выпустили ракетницу в здание дипмиссии. Согласно Венской конвенции, государство пребывания обязано предпринимать все необходимые меры для защиты помещений дипломатического представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба. «Во время этой акции националисты обстреляли здание дипломатического учреждения пиротехническими изделиями, а также совершили надругательство над Государственным флагом Российской Федерации», — заявил официальный представитель СК России Светлана Петренко. Но согласно официальной информации, которую разместили на сайте Национальной полиции Украины, в ходе прошедшего 14 марта в Киеве марша нарушений общественного порядка допущено не было, а полиция с поставленной задачей по охране правопорядка справилась. «Отрицание украинской стороной очевидных фактов дает основания Следственному комитету Российской Федерации использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», — подчеркнула официальный представитель СК России. В настоящее время следствием устанавливает всех причастных к преступлению.