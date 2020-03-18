Хувейдж заявил, что Эрдоган мечтает начать с Ливии возрождение Османской империи

Тобрук, 18 марта. Турция вмешивается во внутриливийский кризис и спонсирует вооруженные бандформирования в Триполи, это очевидно для всего мирового сообщества. Об этом в среду, 18 марта, заявил Абдель Хади Хувейдж, глава МИД Восточного правительства Ливии, передает Almarsad.

По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в Ливию террористов и протурецкие группировки в рамках обещаний, которые он дал лидеру ПНС Файезу Сарраджу. Отметим, что между ними подписаны меморандумы о военном сотрудничестве и переносе морских границ, не имеющие под собой законного основания и юридической силы.

Министр подчеркнул, что турецкое правительство рассматривает Ливию как страну, с которой Эрдоган мечтает начать восстановление Османской империи. С этой целью Анкара направляет туда завербованных боевиков и наемников, стараясь держать их подальше от собственных границ. Ее действия обернутся большими проблемами и угрозой международной безопасности в Европе, Африке и ближневосточном регионе. Целью турецкой экспансии, которую называют попыткой «восстановления Османской империи» в прежних границах стало желание получить контроль над крупными месторождения природных ресурсов. Это смогло бы спасти от кризиса разрушенную турецкую экономику.

Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, стремится очистить страну от терроризма, положить конец бесчинствам боевиков. Армия Хафтара действует в полном соответствии с договоренностями о перемирии, невзирая на систематические вооруженные провокации со стороны ПНС. Бандформирования, находящиеся в Триполи, не подчиняются только одному командованию, так как перед каждым из них стоят разные цели и задачи. Эта ситуация приводит к возникновению между группировками конфликтов, что ранее подтверждал глава «МВД» ПНС Фатхи Башага.

Хувейдж также прокомментировал отставку спецпосланника ООН по поддержке в Ливии Гасана Саламе, на пост которого был назначен бывший глава МИД Алжира Рамтан Ламамра. Представитель Восточного правительства уверен, что работа преемника Саламе будет эффективной, если он не будет повторять его ошибок.

В завершение министр отметил, что международное сообщество принимает активное участие в урегулировании внутриливийского кризиса. Он сообщил, что ранее обсуждал турецкое вмешательство, препятствующее достижению мира и безопасности в Ливии, с властями Алжира и Марокко. Хувейдж высоко оценил переговоры и активизацию политически-экономического взаимодействия между странами.