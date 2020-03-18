Путин заявил о возможности сдвинуть голосование по конституции ради здоровья россиян

Севастополь, 18 марта. Закон позволяет «сдвинуть вправо» голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с жителями Крымского полуострова в Севастополе.

В среду, 18 марта, Путин находится с рабочим визитом в Крыму.

Глава государства признался, что рассчитывает на поддержку россиян на голосовании 22 апреля, но понимает, что в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом дата может быть перенесена.

«Эти дополнения [к конституции] востребованы. Я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя, я вот вчера сказал, если проблемы будут, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно «сдвинуть вправо», что называется, перенести на более поздний срок это голосование», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что на законодательном уровне никаких ограничений по дате проведения голосования нет, поэтому в случае необходимости его можно спокойно определить на другую дату.

По словам президента, «на первом плане, без всяких сомнений, всегда будет жизнь и здоровье граждан».

Напомним, Путин инициировал внесение поправок в конституцию 15 января, во время послания Федеральному собранию. В тот же день была создана специальная рабочая группа по подготовке предложений к основному закону.

Накануне президент утвердил дату голосования 22 апреля, подписав соответствующий указ. Но учитывая сложную и непредсказуемую эпидемиологическую обстановку, он отметил, что дата может быть перенесена на более позднюю.