Кудрявцева назвала «абсолютно правильной» отмену Евровидения

Москва, 18 марта. Российская телеведущая Лера Кудрявцева назвала очевидной и правильной отмену печенного конкурса Евровидение из-за эпидемии коронавируса в Европе.

«Все сделали абсолютно правильно. Раз во всем мире объявлена пандемия, необходимо закрывать массовые мероприятия и зрелища для того, чтобы вирус быстрее покинул нашу планету. Так что я за это решение», — пояснила телеведущая.

Ранее организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса. Конкурса должен был состояться в Роттердаме с 12 по 16 мая. Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big, передает RT.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 200 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более восьми тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Коронавирус обнаружен во всех штатах США и всех странах Европы. 17 марта все страны Евросоюза ограничили въезд для граждан государств, которые не входят в состав ЕС. В Германии заявили, что гражданам Великобритании, Лихтенштейна, Исландии, Норвегии и Швейцарии, а также их семьям позволят ездить через страну транзитом. Ограничения также не распространяются на тех, кто въезжает в ЕС по неотложным обстоятельствам.