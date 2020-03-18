Кравчук рассказал, как Украина спасется от коронавируса

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что, только сплотившись, украинцы смогут преодолеть тяготы экономического кризиса и эпидемию коронавируса. Бывший глава Украины полагает, что народ выдержит это испытание и выживет. Об этом говорит исторический опыт, заявил в интервью Федеральному агентству новостей Леонид Кравчук.

Карантин необходим

— Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кабинету министров, предложил определенные меры по борьбе с коронавирусом. Верное ли это решение — закрыть страну на карантин?

— Абсолютно верное. Закрылась не только Украина: закрылось множество стран мира. Ученые предупреждают, показывает опыт: остановить эту эпидемию, пока нет лекарств от нее, нельзя иначе, кроме как ограничив контакты, встречи людей, проведение массовых мероприятий. Нужно дать возможность медикам действовать соответствующе.

Верховная рада приняла решение про штрафы, и даже лишение свободы для тех людей, которые будут нарушать карантин. Карантин — это необходимые условия, которые будут установлены в стране для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Все должно быть подчинено сохранению жизни людей и недопущению массового распространения этого тяжелого заболевания.

— Украинская экономика выдержит последствия этой эпидемии?

— Я думаю, никто сказать это точно не может. Но люди, которые принимают решения, начинают понимать, что это вопрос не кого-то со стороны, а вопрос наш, украинский. Когда мы объединимся вокруг основной проблемы сейчас — не допустить смертей и остановки предприятий, которые крайне необходимы для страны — думаю, это будет сделано.

Если украинцы поймут ситуацию, и начнут действовать совместно и организованно, то они преодолеют любые сложности. Это историческая правда. Украинский народ имеет большой опыт борьбы за выживание. Он пережил голодоморы, пережил репрессии, пережил страшные годы, когда ничего не было, люди ели только траву и желуди. И народ выжил, нация есть и развивается. Поэтому я верю, что и сейчас нация выстоит. Конечно, потери будут, но главное — обеспечить выживание людей, для того, чтобы опереться на базовые принципы и сохранить экономику, профессионалов.

Задача — выжить

— Украина намерена обратиться к МВФ с просьбой выделить кредит в связи с эпидемией коронавируса. Дадут ли стране этот кредит?

— Я вчера прочитал заявление МВФ о том, что Фонд планирует выделить в связи с коронавирусом триллион долларов для того, чтобы давать кредиты странам, которые нуждаются в этом.

Поэтому, я думаю, когда мы обратимся с просьбой о кредите, мы не будем крайними. Как и всем другим странам, нам помогут. Мы до этого времени не объявляли дефолт, исправно платили по процентам, следовательно, Украина не может находиться в числе тех, кто не исполняет условий МВФ.

Поэтому я не вижу причин, чтобы Украине не дали этот кредит. Но, кроме кредитов мы должны думать и про свои внутренние возможности. Сейчас объявляют налоговые каникулы, другие меры по поддержке бизнеса. Думаю, все это поможет нам выжить.

— Могут ли ДНР и ЛНР стать очагом эпидемии коронавируса, на ваш взгляд, и как этому противостоять?

— Влияние наше там минимальное, его практически нет. Мне жаль это говорить, там страдают люди, но государство не может там действовать: у нас нет там ни своих органов власти, ни рычагов, на которые можно опереться. Мы можем только сожалеть об этом, но изменить ситуацию мы не можем.

Тяжкое наследство Порошенко

— Когда-нибудь эпидемия коронавируса закончится, и тогда перед Украиной снова встанет вопрос Донбасса и Крыма. Будет ли Украина вновь предпринимать какие-либо шаги, чтобы вернуть их в будущем?

— Эти шаги предусмотрены международным правом. Мы не можем придумывать что-то свое. Есть принципы международного права: суверенитет, неприкосновенность границ, территориальная целостность, независимость государства и его территории.

Международное право должно существовать равно для всех. Я надеюсь, в конце концов, международное право будет задействовано. Однако те предложения, которые внес президент России Владимир Путин относительно изменений в Конституцию РФ, свидетельствует о том, что для России главное — внутреннее конституционное право.

Но Украина будет действовать соответственно международному праву, как и другие страны, и, в конце концов, правда будет на нашей стороне.

— Уже почти год президентом Украины является Владимир Зеленский. Какие промежуточные итоги его деятельности на посту вы могли бы подвести?

— Для того чтобы подвести итоги, нужно понять, какое наследство досталось новому президенту. Это ужасное наследство. Мы в пропасти: коррупция, бедность, война, управление страной не организованно. Конечно, за 9-10 месяцев власти, когда нужно изменять буквально все, устанавливать новые методы управления, искать людей, которые могут это сделать — на это нужно время. Я думаю, несмотря на ошибки, которые допускаются Зеленским, движение в сторону налаживания ситуации есть. Это движение идет по-разному, и с успехами, и с просчетами, но тем не менее мы идем вперед. Зеленский искренне и ответственно хочет изменить ситуацию в стране.